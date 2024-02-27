Tekin Aras kimdir? CHP Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tekin Aras kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı ise Tekin Aras oldu. Tekin Aras kimdir? Tekin Aras nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TEKİN ARAS KİMDİR?

Tekin Aras, 1988 yılında Bingöl'de dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından imam olarak görev yapmaya başlamış ve daha sonra eğitimine devam etmek amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde okumuştur.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı'nda cenaze imamı olarak çalışmıştır. 2024 yılı itibarıyla Tekin Aras 36 yaşındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.