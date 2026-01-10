Haberler

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm Haber Videosunu İzle
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in telefonla bağlandığı canlı yayında birbirine girdi. Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, öfkeden deliye dönen Yiğitel ise, "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm." sözleriyle tehditler savurdu.

  • Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın 200 günlük suyu kaldığını iddia etti.
  • Gazeteci Melik Yiğitel, canlı yayında Gürbüz Evren'e 'Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm.' sözleriyle tehdit savurdu.
  • CNN Türk canlı yayınında yaşanan kavga nedeniyle program reklama girdi.

Ankara'daki su sorunu devam ederken, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ankara'nın 200 günlük suyu kaldığını iddia eden Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklendi.

"SENİ BİTİRİRİM"

Programda ortalık bir anda karıştı. Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren canlı yayında birbirine girdi. Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, Yiğitel öfkeden kendinden geçti. Yiğitel, Evren'e, "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm." sözleriyle tehditler savurdu.

APAR TOPAR REKLAMA GİTTİLER

Programın moderatörü Fulya Kalfa kavgayı sonlandıramayınca reklama gidildi. Reklamın ardından yayın yeniden başlarken, Yiğitel tehditlerine devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Televizyon
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımustafa CUMHUR:

o e ları

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

iktidarın istanbul ve ankaradaki çöküşü bütün yurda yayılmakta maalesef bunun panik hali yaşanıyor iktidar destekcisi yazarlarda sanırım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Taraftarlara seslendi! Gecenin kahramanından bomba mesaj
Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor