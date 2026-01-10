Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Ankara'daki su sorunu devam ederken, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ankara'nın 200 günlük suyu kaldığını iddia eden Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklendi.

"SENİ BİTİRİRİM"

Programda ortalık bir anda karıştı. Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren canlı yayında birbirine girdi. Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, Yiğitel öfkeden kendinden geçti. Yiğitel, Evren'e, "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm." sözleriyle tehditler savurdu.

APAR TOPAR REKLAMA GİTTİLER

Programın moderatörü Fulya Kalfa kavgayı sonlandıramayınca reklama gidildi. Reklamın ardından yayın yeniden başlarken, Yiğitel tehditlerine devam etti.