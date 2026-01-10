Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in telefonla bağlandığı canlı yayında birbirine girdi. Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, öfkeden deliye dönen Yiğitel ise, "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm." sözleriyle tehditler savurdu.
- Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın 200 günlük suyu kaldığını iddia etti.
- Gazeteci Melik Yiğitel, canlı yayında Gürbüz Evren'e 'Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm.' sözleriyle tehdit savurdu.
- CNN Türk canlı yayınında yaşanan kavga nedeniyle program reklama girdi.
Ankara'daki su sorunu devam ederken, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ankara'nın 200 günlük suyu kaldığını iddia eden Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklendi.
"SENİ BİTİRİRİM"
Programda ortalık bir anda karıştı. Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren canlı yayında birbirine girdi. Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, Yiğitel öfkeden kendinden geçti. Yiğitel, Evren'e, "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm." sözleriyle tehditler savurdu.
APAR TOPAR REKLAMA GİTTİLER
Programın moderatörü Fulya Kalfa kavgayı sonlandıramayınca reklama gidildi. Reklamın ardından yayın yeniden başlarken, Yiğitel tehditlerine devam etti.