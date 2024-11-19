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Teğmenlerin ordudan ihraç talebi ile ilgili Bahçeli: Bakanlığın kararına saygı duyuyorum

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Türkiye'nin konuştuğu teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası ordudan ihraç edilme talebi hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreni üzerine 4 teğmen TSK'dan ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Olayın yankıları sürerken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" ifadelerine yer verildi.

"BAKANLIĞIN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, partisinin grup toplantısı çıkışında konuyla ilgili görüşleri soruldu. Bahçeli, teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası ordudan ihraç edilmeleri talebi ile ilgili "Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan, sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin ordudan ihraç talebi ile ilgili Bahçeli: Bakanlığın kararına saygı duyuyorum
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Gündem
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Ülkenin Cumhuriyetin Ordunun ve Halkının sizin gibi dostları varken düşmana ihtiyacı yok

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıElif Güzel:

Bunakların ülke yönettiği zamanda hayatta kalmayı geçtim ülkenin bölünmemesi bile mucize

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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