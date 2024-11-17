Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun TSK'dan ayırma cezası için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Peki, Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu?

TEĞMEN EBRU EROĞLU İHRAÇ OLDU MU?

Mezuniyet sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı eşliğinde gerçekleştirilen kılıç çekme eylemi, dikkatleri üzerine çekti. Törenin ardından başlatılan inceleme sonucu Teğmen Eroğlu hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Eroğlu'nun, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden diplomasını alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, mezuniyet töreninin ardından arkadaşlarıyla birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak kılıçlı yemin etmişti. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak Ebru Eroğlu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, "devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikteki fiiller" nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı alındı.

TEĞMEN EBRU EROĞLU KİMDİR?

2000 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen Teğmen Ebru Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra askeri kariyer hedefi doğrultusunda Kara Harp Okulu'na adım atan Eroğlu, burada üstün bir performans sergilemiştir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde bir ilk yaşanmış ve Kara, Deniz ve Harp Okulları'nın birincilerini kadın teğmenler oluşturmuştu. Kadın teğmenler arasında yer alan isimlerden biri de Ebru Eroğlu olmuştur. Eğitim süresince disiplini, liderlik özellikleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkan Eroğlu, aynı zamanda iyi derecede Rusça bilmektedir.