Üye Girişi
Haberler

Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu?

Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kılıç çekerek yemini okuyan Teğmen Ebru Eroğlu, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki, Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun TSK'dan ayırma cezası için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Peki, Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu?

TEĞMEN EBRU EROĞLU İHRAÇ OLDU MU?

Mezuniyet sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı eşliğinde gerçekleştirilen kılıç çekme eylemi, dikkatleri üzerine çekti. Törenin ardından başlatılan inceleme sonucu Teğmen Eroğlu hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Eroğlu'nun, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden diplomasını alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, mezuniyet töreninin ardından arkadaşlarıyla birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak kılıçlı yemin etmişti. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak Ebru Eroğlu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, "devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikteki fiiller" nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı alındı.

TEĞMEN EBRU EROĞLU KİMDİR?

2000 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen Teğmen Ebru Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra askeri kariyer hedefi doğrultusunda Kara Harp Okulu'na adım atan Eroğlu, burada üstün bir performans sergilemiştir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde bir ilk yaşanmış ve Kara, Deniz ve Harp Okulları'nın birincilerini kadın teğmenler oluşturmuştu. Kadın teğmenler arasında yer alan isimlerden biri de Ebru Eroğlu olmuştur. Eğitim süresince disiplini, liderlik özellikleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkan Eroğlu, aynı zamanda iyi derecede Rusça bilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD'den Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek izin

 Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir? Arthur Aron orana âşık olmasını sağlayan 36 soruan biri değildir? New York Stony Brook Üniversitesinden psikolog Dr. Arthur Aron tarafından 1997'de formüle edilen ve karşıdaki kişiye sorulup onun sorana âşık olması.. Farklı "kıta" tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim, hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? Mısır, Rusya, Hindistan Lütfü Beykoz kimdir? Şehit polis Lütfü Beykoz kaç yaşında nereli? Ahmet Davutoğlu Kürditsan sözleri ne, ne dedi? Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kim, kimliği açıklandı mı, adı ne? Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun yaklaşık yüzde 95'i insan vücudunda nerede üretilir? MasterChef'te bu sene kaç kaşık atıldı, kimlere kaşık atıldı? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi! Deha 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.