TED Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
TED Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında TED Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
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Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. TED Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında TED Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
TED ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
TED Üniversitesi, 7 Temmuz 2009'da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesi. 2012-2013 akademik yılında alınan 320 öğrencisi ile eğitime başlamıştır. TED Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizcedir. Türkiye'de Sabancı Üniversitesi'nden sonra liberal bilimler tarzı eğitim veren ikinci yükseköğretim kurumudur.
TED ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)