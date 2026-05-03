TBB toplantısında kriz: İmamoğlu mektubu gerilimi tırmandırdı

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) seçimli Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’da yaşanan tartışmalarla gündeme geldi. Toplantı sırasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunun okunmak istenmesi salonda gerginliğe neden olurken, yaşanan arbede sonrası toplantıya ara verilerek salon boşaltıldı. Gelişmelere ilişkin farklı kesimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

İMAMOĞLU’NUN MEKTUBU SALONDA GERİLİM YARATTI

Toplantının açılış konuşmalarının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okumak istemesi üzerine salonda tepkiler yükseldi. Tepkilerin büyümesiyle birlikte bazı katılımcıların kürsüye yönelmesi sonucu arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlik sonrası toplantıya ara verilirken, güvenlik önlemleri kapsamında salon boşaltıldı. Seçim öncesi yaşanan bu gelişmeler, TBB toplantısının gündemini tamamen değiştirdi.

FİKİR AYRILIKLARI VE KURUMSAL TARTIŞMALAR GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Cumhur İttifakı TBB Başkan Adayı Fırat Görgel, toplantının amacından uzaklaştığını belirterek yaşananları eleştirdi. Görgel, toplantıda belediyelerin sorunlarının konuşulması gerekirken siyasi tartışmaların öne çıktığını ifade etti.

Görgel açıklamasında, seçim sürecinin güvenli ve sağlıklı yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunun toplantıyı yöneten divana ait olduğunu dile getirdi.

“TBB SİYASİ ALAN DEĞİL” MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBB’nin tarafsız bir çatı kuruluş olduğuna dikkat çekti. Alemdar, kamusal statüsü olmayan bir ismin mesajının divanda okunmasının usul hatası olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların kurumsal ciddiyete zarar verdiğini ifade etti.

Açıklamalarda, Türkiye Belediyeler Birliği’nin siyasi tartışmaların ötesinde, yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendiren bir yapı olması gerektiği vurgulandı. Toplantıda yaşanan gerilim, seçim sürecinin gölgesinde kurum içi tartışmaları da beraberinde getirdi.

BİRLİK VE UZLAŞI ÇAĞRILARI ÖNE ÇIKTI

Tartışmaların ardından yapılan değerlendirmelerde, Türkiye Belediyeler Birliği’nin asli görevinin şehirler arası dayanışmayı güçlendirmek olduğu ifade edildi. Fırat Görgel, yaptığı konuşmada birlik ve ortak akıl vurgusu yaparak, yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan gerginliğe rağmen, seçim sürecinin sağduyu ile tamamlanması ve kurumun itibarının korunması gerektiği yönünde çağrılar öne çıktı.

Haber: Mehmet Güngördü