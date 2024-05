Eras Turnesi'ne çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, kesenin ağzını açtı. Swift, hayranlarının karşısına güzel çıkabilmek adına saç ve makyajı için ne kadar harcadığı merak ediliyor Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı!

SADECE AKSESUARLARI İÇİN 1,2 MİLYON DOLAR HARCADI

Taylor Swift'in Eras Turnesi büyük maliyetlerle gerçekleşiyor. Taylor'ın dünya turnesi için harcanan toplam para 4,3 milyon doları buluyor. Bu bütçe, saç, makyaj ve kostümler gibi giderleri kapsıyor.

U.S. Sun'a göre, turnenin Avrupa ayağı için 10 makyaj sanatçısı çalışıyor ve her biri üç aylık çalışma için yaklaşık 65 bin dolar kazanıyor. Ürünler için toplam bütçe 500 bin dolar. Taylor'ın yedek dansçıları da dahil olmak üzere sahnede parlaması için büyük bir çaba harcanıyor. 15 yedek dansçı, her biri yaklaşık 1500 dolar olan 10 farklı kostüm giyiyor ve bu bütçe toplamda 225 bin dolar ediyor.

Taylor'ın sahne kostümleri arasında Versace ve Roberto Cavalli gibi ünlü tasarımcıların imzaları bulunuyor. Versace elbisesi 50 bin dolar, üç Cavalli elbisesi ise 255 bin dolar değerinde. Toplamda 1,3 milyon dolarlık bir bütçe ile Taylor'ın sahne görünümü sağlanıyor. Aksesuarlar ve mücevherler ise toplamda 1,2 milyon dolar tutuyor.

2 MİLYAR DOLARLIK GELİR HEDEFLİYOR

Taylor'ın favori Louboutin ayakkabıları için 195 bin dolar, saç stilistleri içinse gösteri başına 3 bin dolar harcanıyor. Gösteri başına makyaj malzemeleri ve ürünleri için 3 bin dolar harcanıyor, bu da toplamda 153 bin dolar ediyor. Taylor'ın arka planda yer alan grubu ve yedek vokalistleri de sahneye uygun şekilde giydiriliyor ve toplamda 60 bin dolarlık bir bütçe ayrılıyor. Bu büyük bütçe, Taylor Swift'in kariyerine bir saygı niteliğinde hazırlanmış ve turnenin her aşamasında en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. Herkesin çok mutlu olduğu ve kariyerlerinin en iyi deneyimlerinden biri olarak gördüğü bu turne, 2024'te 2 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor.