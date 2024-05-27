Üye Girişi
Haberler

Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Ünlü pop yıldızı Taylor Swift, görünümü için ne kadar harcadığı konusunda dikkat çekiyor. Makyaj, saç ve elbise için harcadığı miktar, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı. Swift'in bu konuda ne kadar cömert olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Eras Turnesi'ne çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, kesenin ağzını açtı. Swift, hayranlarının karşısına güzel çıkabilmek adına saç ve makyajı için ne kadar harcadığı merak ediliyor Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı!

SADECE AKSESUARLARI İÇİN 1,2 MİLYON DOLAR HARCADI

Taylor Swift'in Eras Turnesi büyük maliyetlerle gerçekleşiyor. Taylor'ın dünya turnesi için harcanan toplam para 4,3 milyon doları buluyor. Bu bütçe, saç, makyaj ve kostümler gibi giderleri kapsıyor.

Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı!

U.S. Sun'a göre, turnenin Avrupa ayağı için 10 makyaj sanatçısı çalışıyor ve her biri üç aylık çalışma için yaklaşık 65 bin dolar kazanıyor. Ürünler için toplam bütçe 500 bin dolar. Taylor'ın yedek dansçıları da dahil olmak üzere sahnede parlaması için büyük bir çaba harcanıyor. 15 yedek dansçı, her biri yaklaşık 1500 dolar olan 10 farklı kostüm giyiyor ve bu bütçe toplamda 225 bin dolar ediyor.

Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı!

Taylor'ın sahne kostümleri arasında Versace ve Roberto Cavalli gibi ünlü tasarımcıların imzaları bulunuyor. Versace elbisesi 50 bin dolar, üç Cavalli elbisesi ise 255 bin dolar değerinde. Toplamda 1,3 milyon dolarlık bir bütçe ile Taylor'ın sahne görünümü sağlanıyor. Aksesuarlar ve mücevherler ise toplamda 1,2 milyon dolar tutuyor.

Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı!

2 MİLYAR DOLARLIK GELİR HEDEFLİYOR

Taylor'ın favori Louboutin ayakkabıları için 195 bin dolar, saç stilistleri içinse gösteri başına 3 bin dolar harcanıyor. Gösteri başına makyaj malzemeleri ve ürünleri için 3 bin dolar harcanıyor, bu da toplamda 153 bin dolar ediyor. Taylor'ın arka planda yer alan grubu ve yedek vokalistleri de sahneye uygun şekilde giydiriliyor ve toplamda 60 bin dolarlık bir bütçe ayrılıyor. Bu büyük bütçe, Taylor Swift'in kariyerine bir saygı niteliğinde hazırlanmış ve turnenin her aşamasında en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. Herkesin çok mutlu olduğu ve kariyerlerinin en iyi deneyimlerinden biri olarak gördüğü bu turne, 2024'te 2 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Taylor Swift Makyaj Swift Ünlüler Gündem Magazin Yaşam Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 Türkiye'nin kendi petrolü var mı? Türkiye'de petrol var mı varsa neden çıkaramıyoruz? 27 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! Toki'nin başvuru şartları neler? Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak günah mı? BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu? 28 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 28 Mayıs burç yorumları nedir?
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title