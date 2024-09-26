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Böylesi görülmedi! Bu taktik herkesin ağzını açık bıraktı! Manzaralı odalara dikkat!

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Tayland'da deniz manzaralı otelde kalmak isteyen turistler, odaya girdiklerinde büyük şok yaşadı. Deniz manzarasının yerinde sadece Led ekran gören çift, bu şok edici durum karşısında ne yapacağını şaşırdı, iki turist, sadece o anları cep telefonlarına kaydetti. Otel çalışanının tepkisi ise tuz biber oldu.

Tayland'da deniz manzaralı bir otel kiralayan turistler, odaya girdiklerinde dolandırıldıklarını anladı. O anlar kameraya yansıdı. Turist dolandırıcılığının yaygın görüldüğü Tayland'da bu sefer sıra dışı bir dolandırıcılık taktiği uygulandı. Turistler tarafından eğlence ve turistik alanları nedeniyle tercih edilen Tayland, turistler genellikle fiyatlar, ürün kalitesi ve daha birçok şekilde turistler mağdur ediliyor. Dolandırıcıların, bu sefer ki ilginç yöntemi, akıllara durgunluk verdi.

SADECE GÜLMEKLE YETİNDİ

İnternet sitesinden deniz manzaralı bir otel odası kiralayan turistler, otele giriş yaptıklarında ağızları açık kaldı.Kiraladıkları otelin bir manzarası olmadığını, sadece duvarların led ekranlarla kaplandığımı ve hareketli resimden ibaret olduğunu gören iki turist, gözlerine inanamadı. Otel odasına kadar kendilerine eşlik eden çalışana bunun ne olduğunu sormaları üzerine otel çalışanı sadece gülmekle yetindi. O anlar kameraya yansırken otelin dolandırıcılık yöntemi büyük tepki topladı.

Böylesi görülmedi! Bu taktik herkesin ağzını açık bıraktı! Manzaralı odalara dikkat!
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Turizm

Tayland turist Turizm Hukuk Dünya

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