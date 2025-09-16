Dijital dünyada ve sosyal medyada uzun süredir gündemde olan Taylan Kulaçoğlu, ani bir sağlık sorunu nedeniyle yaşam mücadelesi veriyordu. Son dakika gelişmesiyle sevenleri ve takipçileri büyük bir şok yaşadı.Peki,Taylan Kulaçoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Taylan Kulaçoğlu neden öldü? İşte tüm detaylar...

TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?

Taylan Kulaçoğlu 1981 yılında doğmuştur. Baba tarafından aslen Trabzonlu, anne tarafından ise Vanlıdır. Ailesinde bir ablası vardır ve annesi emekli öğretmendir. 15 yaşında, Fransa'da çalışan babasının yanına giderek vatandaşlık hakkı almıştır.

2013 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Aynı yıl, RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı konulmuştur. 2016 yılında bu soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınmış ve hakkında dava açılmıştır. Söz konusu soruşturmada, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta hesabının hacklenmesi olayı ile ilişkilendirilmiştir.

2020 yılında sosyal medyada başlattığı "İsimsizler Hareketi" nedeniyle gözaltına alınmış, 7 ay cezaevinde kalmış ve Balıkesir dışına seyahat etme yasağı getirilmiştir.

TAYLAN KULAÇOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Taylan Kulaçoğlu, 1981 doğumlu olup, 44 yaşında hayatını kaybetmiştir.

TAYLAN KULAÇOĞLU NERELİ?

Taylan Kulaçoğlu'nun baba tarafından Trabzon, anne tarafından Van kökeni bulunmaktadır. 15 yaşından itibaren Fransa'da yaşamış ve Fransız vatandaşlığı almıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönmüştür.

TAYLAN KULAÇOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Taylan Kulaçoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir.