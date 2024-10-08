Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi!

Tayfun Duygulu, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Tayfun Duygulu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kimdir? Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kimdir? Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım attı. 1991 yılında, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun üstlendiği Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldu. Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.