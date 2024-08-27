Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler...

"Tasvip etmek" kelimesinin eş anlamlısı nedir? "Tasvip etmek" ifadesi, ne anlama gelir? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "tasvip etmek" kelimesinin sözlük anlamı ve eş anlamlısı nedir? "Tasvip etmek" sözcüğünün eş anlamlısı merak ediliyor. Birçok kişi tasvip kelimesinin ne anlama geldiğini ve eş anlamlısını araştırıyor. Peki, Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Detaylar haberimizde...

TASVİP KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

"Tasvip" kelimesinin eş anlamlısı "onay"dır.

TASVİP NE DEMEK?

"Tasvip" kelimesi, bir durumu, davranışı veya düşünceyi onaylama, kabul etme ve olumlu bulma anlamına gelir. Bu kelime, bir kişinin veya bir olayın uygun ve doğru bulunduğunu ifade etmek için kullanılır. Tasvip etmek, bir şeyi desteklemek, doğru bulmak ya da onaylamak anlamında kullanılır. Eş anlamlıları arasında "onaylama," "kabul etme," ve "olumlu bulma" gibi kavramlar yer alır.

TASVİP İLE İLGİLİ CÜMLELER

"Herkes memnun, gülümseyerek birtakım belirtilerden yaklaştığı duyulan sevinçli bir olayı tasvibe hazırlanmış bir hâl alır..." - Abdülhak Şinasi Hisar

"Hukuk felsefesi açısından acaba o mu tasvip edilir, beriki mi? Çoğunluğun mülahazası mı tasvip edilir bu mu tasvip edilir?" - Faruk Mercan