Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Taşlıçay Kaymakamlığı İyilik Hareketi'nde 65 yaş üstüne hane ziyaretlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşlıçay Kaymakamlığı İyilik Hareketi'nde 65 yaş üstüne hane ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Taşlıçay'da Taşlıçay İyilik Hareketi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara hane ziyaretleri ikinci haftasında sürüyor. Kaymakam Kübra Baka Kılıç'ın öncülüğündeki ziyaretlerde her hafta 30 hane hedefleniyor ve yaşlıların ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor.


Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, Kaymakamlık koordinesinde yürütülen “Taşlıçay İyilik Hareketi” projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri ikinci haftasında da devam ediyor.

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın öncülüğünde, ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, yaşlı vatandaşlarla bir araya gelinerek talep, ihtiyaç ve beklentileri yerinde dinlendi. Görüşmelerde, vatandaşların karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm süreçlerinin kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülmesi üzerinde duruldu.

Her hafta 30 hanenin ziyaret edilmesinin hedeflendiği proje ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal destek mekanizmalarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerle, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek ilgili kurumların imkânları doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

Sosyal devlet anlayışının önemli bir gereği olan vatandaş odaklı hizmet yaklaşımı çerçevesinde sürdürülen Taşlıçay İyilik Hareketi, yaşlı vatandaşların toplumsal yaşam içerisindeki yerinin güçlendirilmesine, dayanışma ve vefa bilincinin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Taşlıçay Kaymakamlığı koordinesinde devam eden proje ile ilçede yaşayan büyüklerin ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi, kamu kurumlarının vatandaşlarla doğrudan temasının güçlendirilmesi ve hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmemesi yönünde çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü 'MİT mensubuyum' diyerek tehdit etmiş

Dehşete düşüren kaçış! Gasbettiği aracın sürücüsünü böyle tehdit etmiş
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana 'Ben bu köylüyüm' demiş

İkinci aracı çalarken karşılaştılar! Çobana söylediği kan dondurucu
Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı38

Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Katliamda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milan, Avrupa'da yokları oynuyor

Bir zamanlar önüne geleni yenen takım, Avrupa'da yine rezil oldu
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi

Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu

Trabzon'da hiç beklemediğimiz bir skor
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark
Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Keserle selin önüne diz çöktü! 75 yaşındaki kadın pes etmedi