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Taşlıçay'da okul güvenliği toplantısında öğrenci güvenliği için kararlar alındı

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Taşlıçay'da okul güvenliği toplantısında öğrenci güvenliği için kararlar alındı
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Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda okul çevresi güvenlik tedbirleri, öğrenci ulaşımı, servis denetimi ve risklere yönelik önlemler değerlendirildi; Kılıç, öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ başkanlığında, ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, öğrencilerimizin güvenli ulaşımı, trafik düzenlemeleri, okul servis araçlarının denetimi ve eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek risklere yönelik alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ, öğrencilerimizin güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, eğitim-öğretim ortamlarının güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesi için ilgili tüm kurumların koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantı, görüş ve değerlendirmelerin ardından alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi kararıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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