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Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Taşıyıcı 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Taşıyıcı 3 konusu, özeti ve Taşıyıcı 3 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Taşıyıcı 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Taşıyıcı 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Taşıyıcı 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Taşıyıcı 3 konusu nedir, Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler ve Taşıyıcı 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAŞIYICI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid'in kaçırılan kızı Valentina'yı Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır.

TAŞIYICI 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Olivier Megaton

Türü : Aksiyon, Macera, Suç

Yapım Yılı : 2008 - Fransa, ABD, İngiltere

Oyuncular: Jason Statham, Robert Knepper, Natalya Rudakova, François Berléand, Eriq Ebouaney.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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