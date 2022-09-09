Tarkan İzmir konseri saat kaçta? Tarkan konseri nerede? Tarkan İzmir konseri ne zaman?
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Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında vereceği konser büyük ilgi uyandırdı. Tarkan'ın İzmir konseri saat kaçta? sorusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Tarkan İzmir konseri saat kaçta? Tarkan konseri nerede? Tarkan İzmir konseri ne zaman? İşte detaylar...
Megastar Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırdı. Ünlü şarkıcının konser vereceği alanda dev platform çökmesi sonrasında konserin verileceği meydan değişti. Bunun üzerine Tarkan konseri nerede? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Tarkan İzmir konseri saat kaçta? Tarkan konseri nerede? Tarkan İzmir konseri ne zaman? Detaylar haberimizde...
Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında vereceği konser 9 Eylül Cuma günü 21.00'da gerçekleşecek.
İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında Tarkan'ın konser vereceği Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı.
Megastar Tarkan'ın 9 Eylül Cuma günü 21.00'da İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek konseri İzmir'in kurtuluşu nedeniyle ücretsiz olarak yapılacaktır.