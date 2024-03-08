Üye Girişi
Haberler

Tarkan Bakırlı kimdir? AK Parti İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Tarkan Bakırlı kimdir? AK Parti İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı kaç yaşında, nereli? AK Parti İzmir-Urla Belediye Başkan adayı olan Tarkan Bakırlı hakkında merak edilenler. Tarkan Bakırlı'nın yaşı, nereli olduğu ve diğer bilgileri haberimizde yer alıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Urla Belediye Başkan adayı ise Tarkan Bakırlı oldu. Vatandaşlar, Tarkan Bakırlı 'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tarkan Bakırlı kimdir? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı kaç yaşında, nereli?

TARKAN BAKIRLI KİMDİR?

1971 yılında İzmir'in Urla ilçesinde doğan Tarkan Bakırlı, Türk siyasi hayatında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Urla'nın yerel yönetiminde aktif rol alan Bakırlı, 2010 ve 2014 yılları arasında Urla İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş, ardından 2015 ve 2019 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca, 2020 yılı itibariyle Eğitime Destek Platformu Urla Temsilcisi olarak da görev almıştır. Evli olan Bakırlı, 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Tarkan Bakırlı AK Parti Urla Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli? Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli? Resul Emrah Şahan kimdir? CHP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Erdal Beşikçioğlu kimdir? CHP Ankara- Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Kabadayı kimdir? CHP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı kaç yaşında, nereli? Nihat Karaoğlan kimdir? İYİ Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Nihat Karaoğlan kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Seferhisar adayı Canan Kılıç ve Vejdin Çiçek kimdir? Ferhat Epözdemir kimdir? CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir kaç yaşında, nereli? Adem Barış Aşkın kimdir? CHP Ankara- Elmadağ Belediye Başkan adayı Adem Barış Aşkın kaç yaşında, nereli? Ayhan Koç kimdir? CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title