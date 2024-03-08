Tarkan Bakırlı kimdir? AK Parti İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Urla Belediye Başkan adayı ise Tarkan Bakırlı oldu. Vatandaşlar, Tarkan Bakırlı 'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tarkan Bakırlı kimdir? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Tarkan Bakırlı kaç yaşında, nereli?

TARKAN BAKIRLI KİMDİR?

1971 yılında İzmir'in Urla ilçesinde doğan Tarkan Bakırlı, Türk siyasi hayatında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Urla'nın yerel yönetiminde aktif rol alan Bakırlı, 2010 ve 2014 yılları arasında Urla İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş, ardından 2015 ve 2019 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca, 2020 yılı itibariyle Eğitime Destek Platformu Urla Temsilcisi olarak da görev almıştır. Evli olan Bakırlı, 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.