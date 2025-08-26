Tarım ve bahçe işlerinde kullanılan aletlerden hangisi, kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli ve tarak biçimi ...

Güven Bana'nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, Tarım ve bahçe işlerinde kullanılan aletlerden hangisi, kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli ve tarak biçimindeki araçtır?

TARIM VE BAHÇE İŞLERİNDE KULLANILAN ALETLERDEN HANGİSİ, KABARTILMIŞ TOPRAĞIN TAŞINI, ÇÖPÜNÜ AYIKLAMAK İÇİN KULLANILAN SEYREK DİŞLİ VE TARAK BİÇİMİNDEKİ ARAÇTIR?

A: Pulluk

B: Tırmık

C:Dirgen

D: Tırpan

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, sıradan bilgi yarışmalarından farklı olarak güvene ve stratejiye dayalı bir sistem sunuyor. Yarışmanın temel işleyişi şu şekilde: Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Sorulara doğru yanıt verdikçe ödül havuzu büyüyor ve kasadaki para artıyor.

Yarışmanın en çarpıcı yönü ise güven unsurunun oyunun merkezinde olması. Belirli anlarda yarışmacılar, bir butona basarak yarışmadan ayrılma hakkına sahip oluyor ve bu sayede o ana kadar biriken tüm ödülü tek başına alabiliyor. Ancak bu karar, diğer yarışmacının eli boş kalması anlamına geliyor.

Yarışmacılar, ödülü paylaşmak için birbirine güvenip birlikte ilerlemeyi seçebilir ya da bireysel bir karar alarak parayı tek başına kazanmayı tercih edebilir. Bu noktada verilen kararlar, yarışmanın heyecanını en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor ve verdikleri tepkilerle yarışmanın duygusal yönünü güçlendiriyor.

Bu formatta sadece bilgi değil, aynı zamanda güven ve stratejik düşünme yeteneği de başarıya giden yolda büyük rol oynuyor.