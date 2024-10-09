Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yazar Tarık Çelenk oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Tarık Çelenk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kimdir? Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TARIK ÇELENK KİMDİR?

Tarık Çelenk, tam adıyla Ahmet Tarık Çelenk, 8 Mart 1961'de Erzurum'da doğdu. İlk öğrenimini Koşuyolu Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra 1974'te İstanbul Haydarpaşa Erkek Lisesi'ne başladı, ancak 1977 yılında ayrılarak İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Enerji Bölümü'ne geçiş yaptı. 1983 yılında mezun olan Çelenk, kariyerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda elektrik mühendisi olarak adım attı. Burada 1999 yılına kadar çeşitli görevlerde bulunduktan sonra binbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı.

Mühendislik alanındaki kariyerine rağmen, Çelenk özellikle politika, sosyoloji ve politik psikoloji gibi konularda uzmanlaşarak, politik İslam, Türk ve Kürt milliyetçiliği üzerine yorumlarıyla tanındı. 2013 yılında, Akil İnsanlar Heyeti'ne seçilerek Akdeniz Bölgesi sekreterliğini yürüttü.

Görev Aldığı Kurumlar

1983-1990: İstanbul Taşkızak Tersane Komutanlığı

1990-1991: İstanbul Boğaz Komutanlığı

1991-1996: M.S.B. İnşaat Emlak Dairesi - Ankara

1996-1998: Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Komutanlığı Tersanesi

1998-1999: Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Başkanlığı - İstanbul

1999-2002: Eksun Gıda Sanayi Limited Şirketi – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

2002-2004: İSKİ – Yönetim Kurulu Üyesi

2004-2005: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı – Teknik İşler Daire Başkan Yardımcılığı

2006-2011: Ekopolitik Düşünce Merkezi – Kurucu Başkan ve Koordinatör

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"Türk Sağının Düşünce Atlası: İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın"