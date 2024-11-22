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Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir?

Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TARİHTEKİ 45 ABD BAŞKANINDAN SADECE 1977-1981 ARASI BAŞKAN OLAN JİMMY CARTER HANGİSİNİ YAPAN TEK KİŞİDİR?

A: Başkanken çocuk sahibi olan

B: Hiç çocuk sahibi olmayan

C: 100 yaşını geçen

D: Beyaz Saray'da hiç yaşamayan

Cevap : C

Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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