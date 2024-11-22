ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Tarihteki 45 ABD başkanından sadece 1977-1981 arası başkan olan Jimmy Carter hangisini yapan tek kişidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TARİHTEKİ 45 ABD BAŞKANINDAN SADECE 1977-1981 ARASI BAŞKAN OLAN JİMMY CARTER HANGİSİNİ YAPAN TEK KİŞİDİR?

A: Başkanken çocuk sahibi olan

B: Hiç çocuk sahibi olmayan

C: 100 yaşını geçen

D: Beyaz Saray'da hiç yaşamayan

Cevap : C