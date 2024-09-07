Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 7 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 7 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 7 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1822: Brezilya, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti. Bu tarih, Brezilya'nın Bağımsızlık Günü olarak kutlanır.

1940: Almanya, II. Dünya Savaşı sırasında Londra'ya hava saldırısı başlattı. Bu saldırı, "Blitz" olarak bilinen hava saldırıları dizisinin başlangıcıydı.

1977: Panama Kanalı Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Panama Kanalı'nın yönetimi Panama'ya devredilme süreci başladı.

2001: ABD'de eski boksör Sugar Ray Leonard, Dünya Boks Salonu'na kabul edildi.

1923: Mustafa Kemal Atatürk, Halk Fırkası'nın (daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi) kuruluşunu ilan etti.

1951: İstanbul'da düzenlenen Akdeniz Oyunları sona erdi. Bu organizasyon, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ilk büyük uluslararası spor etkinliği oldu.

1975: TRT'nin ilk renkli televizyon yayını deneme amaçlı olarak yapıldı.