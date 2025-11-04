Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

4 Kasım, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında önemli gelişmelere ev sahipliği yapmış, tarihi olaylarla anılan dikkat çekici bir tarihtir. Bu özel günde yaşanan önemli olayların detaylarına haberimizin devamında göz atabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1515'te Osmanlı İmparatorluğu'nda Diyarbakır Eyaleti kuruldu ve Bıyıklı Mehmet Paşa ilk beylerbeyi olarak atandı.

1909'da Haydarpaşa Garı, Bağdat Demiryolu projesi kapsamında törenle hizmete açıldı.

1922'de Tevfik Paşa Kabinesi istifa ederek Osmanlı Devleti'nin son hükümetlerinden biri olarak tarihe geçti.

4 Kasım 1946'da UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) kuruldu.

4 Kasım 1995'te İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin, bir barış mitinginde suikasta uğradı.

4 Kasım 2008'de Barack Obama, ABD'nin 44. Başkanı seçilerek ülke tarihindeki ilk siyahi başkan oldu.

Rusya'da her yıl 4 Kasım'da kutlanan "Halk Birliği Günü", 1612'de Moskova'nın işgalden kurtuluşunu anıyor.

DOĞUMLAR

Matthew McConaughey – 1969 doğumlu Amerikalı aktör, Oscar ödüllü performanslarıyla tanınıyor.

Ralph Macchio – 1961 doğumlu Amerikalı aktör, "The Karate Kid" filmiyle dünya çapında üne kavuştu.

Sean Combs (P. Diddy) – 1969 doğumlu Amerikalı rapçi, yapımcı ve iş insanı.

ÖLÜMLER