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Tarihte bugün ne oldu? 3 Mart tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

Tarihte bugün ne oldu? 3 Mart tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?
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3 Mart tarihi pek çok önemli gelişmelere tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal arenalarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, dünya tarihi kadar Türkiye tarihinde de önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 3 Mart ne günü olarak kutlanır? 3 Mart'ta ne oldu? İşte, detaylar…

3 Mart tarihi hem küresel hem de ulusal alanda sayısız önemli gelişmenin yaşandığı bir gün olarak öne çıkmaktadır. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi atılımlar, kültürel uyanışlar ve bilimsel keşifler, bu tarihi günün değerini ortaya koyan temel unsurlar arasında yer alır. Peki, 3 Mart tarihinde neler yaşandı? 3 Mart dünya tarihinde ne oldu? İşte, 3 Mart tarihine ilişkin detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1875 - Georges Bizet'nin Carmen Operası, Paris'te ilk kez sahnelendi.

1878 - Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

1903 - Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu.

1918 - Brest-Litovsk Antlaşması imzalandı.

1969 - NASA, Apollo 9 uzay aracını fırlattı.

Tarihte bugün ne oldu? 3 Mart tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?Tarihte bugün ne oldu

BUGÜN KİMİN ÖLÜM GÜNÜ?

3 Mart 2025, Türk müziğinin değerli isimlerinden Müslüm Gürses'in vefatının 12. yıl dönümüdür. Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde, geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmiştir.

Tarihte bugün ne oldu? 3 Mart tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?Müslüm Gürses'in vefatının 12. yıl dönümü

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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