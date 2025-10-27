Tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
27 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim ve kültür dünyasında dönüm noktası niteliğindeki olaylara sahne olmuş, insanlık tarihinin iz bırakan gelişmelerini barındıran özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1492 – Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.
- 1806 – Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Berlin'e girdi.
- 1904 – New York'un ilk yeraltı demiryolu hattı inşa edildi.
- 1913 – Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği'ne atandı.
- 1922 – İtilaf Devletleri, TBMM ve İstanbul hükümeti temsilcilerini Lozan'da toplanacak barış konferansına davet etti.
- 1924 – Sovyetler Birliği'nde Özbekistan kuruldu.
- 1939 – DuPont, naylonu keşfettiğini duyurdu.
- 1958 – Pakistan Cumhurbaşkanı İskender Mirza, Muhammed Eyüb Han'ın düzenlediği darbeyle görevden uzaklaştırıldı.
- 1971 – Kongo Cumhuriyeti'nin adı Zaire olarak değiştirildi.
- 1991 – Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı.
DOĞUMLAR
- 1728 – James Cook, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kaşifi İngiliz kaptan (ö. 1779)
- 1782 – Niccolò Paganini, İtalyan besteci ve kemancı (ö. 1840)
- 1858 – Theodore Roosevelt, ABD'nin 26. başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1919)
- 1889 – Enid Bagnold, İngiliz yazar (ö. 1981)
- 1914 – Ahmet Kireççi, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu, güreşçi (ö. 1979)
- 1923 – Roy Lichtenstein, ABD'li pop sanatçısı (ö. 1997)
- 1932 – Sylvia Plath, ABD'li şair ve yazar (ö. 1963)
- 1939 – John Cleese, İngiliz aktör ve yazar
- 1952 – Roberto Benigni, İtalyan aktör, yönetmen ve senarist
ÖLÜMLER
- 939 – Æthelstan, İngiltere'nin ilk birleşik kraliyet hükümdarlarından biri (d. 894)
- 2013 – Lou Reed, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı