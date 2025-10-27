Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim ve kültür dünyasında dönüm noktası niteliğindeki olaylara sahne olmuş, insanlık tarihinin iz bırakan gelişmelerini barındıran özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

27 Ekim, tarih sahnesinde önemli dönüm noktalarının yaşandığı, siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında iz bırakan olaylarla hafızalara kazınmış bir gündür. Bu özel tarihte yaşanan gelişmeleri birlikte inceleyelim. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1492 – Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.
  • 1806 – Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Berlin'e girdi.
  • 1904 – New York'un ilk yeraltı demiryolu hattı inşa edildi.
  • 1913 – Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği'ne atandı.
  • 1922 – İtilaf Devletleri, TBMM ve İstanbul hükümeti temsilcilerini Lozan'da toplanacak barış konferansına davet etti.
  • 1924 – Sovyetler Birliği'nde Özbekistan kuruldu.
  • 1939 – DuPont, naylonu keşfettiğini duyurdu.
  • 1958 – Pakistan Cumhurbaşkanı İskender Mirza, Muhammed Eyüb Han'ın düzenlediği darbeyle görevden uzaklaştırıldı.
  • 1971 – Kongo Cumhuriyeti'nin adı Zaire olarak değiştirildi.
  • 1991 – Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı.

Tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1728 – James Cook, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kaşifi İngiliz kaptan (ö. 1779)
  • 1782 – Niccolò Paganini, İtalyan besteci ve kemancı (ö. 1840)
  • 1858 – Theodore Roosevelt, ABD'nin 26. başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1919)
  • 1889 – Enid Bagnold, İngiliz yazar (ö. 1981)
  • 1914 – Ahmet Kireççi, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu, güreşçi (ö. 1979)
  • 1923 – Roy Lichtenstein, ABD'li pop sanatçısı (ö. 1997)
  • 1932 – Sylvia Plath, ABD'li şair ve yazar (ö. 1963)
  • 1939 – John Cleese, İngiliz aktör ve yazar
  • 1952 – Roberto Benigni, İtalyan aktör, yönetmen ve senarist

Tarihte bugün ne oldu? 27 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 939 – Æthelstan, İngiltere'nin ilk birleşik kraliyet hükümdarlarından biri (d. 894)
  • 2013 – Lou Reed, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.