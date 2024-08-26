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Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 26 Ağustos tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 26 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 26 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 26 Ağustos tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1071 - Malazgirt Meydan Muharebesi: Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes'e karşı Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandı. Bu zafer, Türklerin Anadolu'ya girişini hızlandırdı ve Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

1922 - Büyük Taarruz Başladı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir rol oynayan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922'de başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan bu harekât, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

1883 - Krakatoa Yanardağı Patlaması: Endonezya'da bulunan Krakatoa Yanardağı, tarihin en şiddetli volkanik patlamalarından biri olarak kaydedildi. Bu patlama, dünya genelinde iklim değişikliklerine yol açtı ve binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

1957 - Sovyetler Birliği'nin İlk Balistik Füze Denemesi: Sovyetler Birliği, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi. Bu olay, Soğuk Savaş döneminin önemli gelişmelerinden biri olarak tarihe geçti.

1968 - Chicago'da Demokratik Parti Kongresi: ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Demokratik Parti Kongresi sırasında Vietnam Savaşı'na karşı büyük protestolar düzenlendi. Protestolar, polisle çatışmalara dönüştü ve ulusal televizyonlarda geniş yer buldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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