Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde neler oldu?

25 Eylül, takvimde sıradan bir tarih gibi görünse de, gerek Türkiye'de gerekse dünya genelinde hafızalarda iz bırakan gelişmelere sahne olmuş bir gündür. Askeri müdahalelerden toplumsal uyanışlara, bireysel direnişlerden küresel yankılar uyandıran olaylara kadar pek çok tarihî dönüm noktası bu güne denk gelmiştir. Bu anlamlı tarihin perde arkasındaki detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1396 – Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni kazandı.

1561 – Osmanlı'da Şehzade Bayezid idam edildi.

1911 – İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1917 – Lev Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı seçildi.

1925 – İstanbul'da tulumbacı teşkilâtı kaldırılarak, modern motorlu itfaiye teşkilâtı kuruldu.

1950 – BM kuvvetleri Kore Savaşı'nda Seul'u ele geçirdi.

1974 – Bilim insanları, aerosol spreylerin ozon tabakasına zarar verdiğini duyurdu.

1979 – "Evita" müzikali Broadway'de prömiyer yaptı.

1993 – Karun Hazinesi Türkiye'ye getirildi.

1957 – "Little Rock Nine" adlı siyahî öğrenciler, ABD'de ordu eşliğinde beyazlara ait okula alındı.

DOĞUMLAR

1683 – Jean-Philippe Rameau, Fransız besteci

1897 – William Faulkner, Amerikalı yazar

1906 – Dmitri Şostakoviç, Rus besteci

1933 – Adolfo Suárez, İspanyol siyasetçi

1944 – Michael Douglas, Amerikalı oyuncu

1952 – Christopher Reeve, Amerikalı aktör

1961 – Mehmet Aslantuğ, Türk oyuncu

1968 – Will Smith, Amerikalı oyuncu

1976 – Chauncey Billups, Amerikalı basketbolcu

ÖLÜMLER