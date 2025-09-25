Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde neler oldu?
25 Eylül, takvimde basit bir tarih gibi dursa da, geçmişin gölgesini bugünümüze taşıyan derin bir izdir. Bu gün, yalnızca kronolojik bir kesit değil; hakikatle yüzleşmenin, adaletin sınandığı anların ve insan onuruna dair temel değerlerin sınırda gezindiği bir hafızadır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde neler oldu?

25 Eylül, takvimde sıradan bir tarih gibi görünse de, gerek Türkiye'de gerekse dünya genelinde hafızalarda iz bırakan gelişmelere sahne olmuş bir gündür. Askeri müdahalelerden toplumsal uyanışlara, bireysel direnişlerden küresel yankılar uyandıran olaylara kadar pek çok tarihî dönüm noktası bu güne denk gelmiştir. Bu anlamlı tarihin perde arkasındaki detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1396 – Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni kazandı.
  • 1561 – Osmanlı'da Şehzade Bayezid idam edildi.
  • 1911 – İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
  • 1917 – Lev Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı seçildi.
  • 1925 – İstanbul'da tulumbacı teşkilâtı kaldırılarak, modern motorlu itfaiye teşkilâtı kuruldu.
  • 1950 – BM kuvvetleri Kore Savaşı'nda Seul'u ele geçirdi.
  • 1974 – Bilim insanları, aerosol spreylerin ozon tabakasına zarar verdiğini duyurdu.
  • 1979 – "Evita" müzikali Broadway'de prömiyer yaptı.
  • 1993 – Karun Hazinesi Türkiye'ye getirildi.
  • 1957 – "Little Rock Nine" adlı siyahî öğrenciler, ABD'de ordu eşliğinde beyazlara ait okula alındı.

DOĞUMLAR

  • 1683 – Jean-Philippe Rameau, Fransız besteci
  • 1897 – William Faulkner, Amerikalı yazar
  • 1906 – Dmitri Şostakoviç, Rus besteci
  • 1933 – Adolfo Suárez, İspanyol siyasetçi
  • 1944 – Michael Douglas, Amerikalı oyuncu
  • 1952 – Christopher Reeve, Amerikalı aktör
  • 1961 – Mehmet Aslantuğ, Türk oyuncu
  • 1968 – Will Smith, Amerikalı oyuncu
  • 1976 – Chauncey Billups, Amerikalı basketbolcu

ÖLÜMLER

  • 1970 – Erich Maria Remarque, Alman yazar
  • 1971 – Hugo Black, Amerikalı hukukçu
  • 1980 – John Bonham, İngiliz davulcu (Led Zeppelin)
  • 1980 – Lewis Milestone, sinema yönetmeni
  • 1983 – Leopold III, Belçika Kralı
  • 1991 – Klaus Barbie, Nazi subayı
  • 2003 – Franco Modigliani, ekonomist
  • 2015 – John Galvin, Amerikalı general
  • 2023 – David McCallum, İngiliz aktör
Haberler.com
