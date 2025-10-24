Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
24 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim ve kültür alanlarında önemli olaylara sahne olmuş; insanlık tarihinde iz bırakan gelişmelerin yaşandığı bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
24 Ekim, tarihin akışına yön veren olayların yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında kalıcı izler bırakan bir gün olarak hafızalarda yerini almıştır. Gelin, bu anlamlı tarihte öne çıkan gelişmelere birlikte göz atalım.
OLAYLAR
- 1931 – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.
- 1965 – Türkiye genelinde nüfus sayımı yapıldı; nüfus 31 milyon 391 bin 207 olarak belirlendi.
- 1973 – Boğaziçi Köprüsü, Cumhuriyet'in 50. yılına günler kala trafiğe açıldı.
- 2005 – Türk Telekom özelleştirildi; şirketin yüzde 55 hissesi Oger Telecom'a devredildi.
- 1882 – Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.
- 1929 – Amerika Birleşik Devletleri'nde "Kara Perşembe" olarak bilinen borsa çöküşü başladı; Büyük Buhran'ın ilk işareti oldu.
- 1945 – Birleşmiş Milletler Antlaşması yürürlüğe girdi ve BM resmen kuruldu.
- 2003 – Concorde yolcu uçağı, New York–Londra hattındaki son ticari uçuşunu gerçekleştirdi.
- 2011 – Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünün ardından geçici yönetim, ülkenin "özgürleştiğini" ilan etti.
DOĞUMLAR
- 1632 – Antonie van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı.
- 1924 – Fuat Sezgin, Türk İslam bilim tarihçisi.
- 1933 – Suna Pekuysal, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.
- 1947 – Kevin Kline, Amerikalı oyuncu.
- 1986 – Drake, Kanadalı rapçi ve oyuncu.
ÖLÜMLER
- 1537 – Jane Seymour, İngiltere Kralı VIII. Henry'nin üçüncü eşi.
- 1944 – Louis Renault, Fransız otomobil üreticisi.
- 1969 – Behçet Kemal Çağlar, Türk şair.
- 1970 – Richard Hofstadter, Amerikalı tarihçi.
- 1991 – Gene Roddenberry, Star Trek dizisinin yaratıcısı.