Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
24 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim ve kültür alanlarında önemli olaylara sahne olmuş; insanlık tarihinde iz bırakan gelişmelerin yaşandığı bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

24 Ekim, tarihin akışına yön veren olayların yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında kalıcı izler bırakan bir gün olarak hafızalarda yerini almıştır. Gelin, bu anlamlı tarihte öne çıkan gelişmelere birlikte göz atalım.

OLAYLAR

  • 1931 – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.
  • 1965 – Türkiye genelinde nüfus sayımı yapıldı; nüfus 31 milyon 391 bin 207 olarak belirlendi.
  • 1973 – Boğaziçi Köprüsü, Cumhuriyet'in 50. yılına günler kala trafiğe açıldı.
  • 2005 – Türk Telekom özelleştirildi; şirketin yüzde 55 hissesi Oger Telecom'a devredildi.
  • 1882 – Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.
  • 1929 – Amerika Birleşik Devletleri'nde "Kara Perşembe" olarak bilinen borsa çöküşü başladı; Büyük Buhran'ın ilk işareti oldu.
  • 1945 – Birleşmiş Milletler Antlaşması yürürlüğe girdi ve BM resmen kuruldu.
  • 2003 – Concorde yolcu uçağı, New York–Londra hattındaki son ticari uçuşunu gerçekleştirdi.
  • 2011 – Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünün ardından geçici yönetim, ülkenin "özgürleştiğini" ilan etti.

DOĞUMLAR

  • 1632 – Antonie van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı.
  • 1924 – Fuat Sezgin, Türk İslam bilim tarihçisi.
  • 1933 – Suna Pekuysal, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.
  • 1947 – Kevin Kline, Amerikalı oyuncu.
  • 1986 – Drake, Kanadalı rapçi ve oyuncu.

ÖLÜMLER

  • 1537 – Jane Seymour, İngiltere Kralı VIII. Henry'nin üçüncü eşi.
  • 1944 – Louis Renault, Fransız otomobil üreticisi.
  • 1969 – Behçet Kemal Çağlar, Türk şair.
  • 1970 – Richard Hofstadter, Amerikalı tarihçi.
  • 1991 – Gene Roddenberry, Star Trek dizisinin yaratıcısı.
