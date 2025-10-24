Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

24 Ekim, tarihin akışına yön veren olayların yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında kalıcı izler bırakan bir gün olarak hafızalarda yerini almıştır. Gelin, bu anlamlı tarihte öne çıkan gelişmelere birlikte göz atalım.

OLAYLAR

1931 – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.

1965 – Türkiye genelinde nüfus sayımı yapıldı; nüfus 31 milyon 391 bin 207 olarak belirlendi.

1973 – Boğaziçi Köprüsü, Cumhuriyet'in 50. yılına günler kala trafiğe açıldı.

2005 – Türk Telekom özelleştirildi; şirketin yüzde 55 hissesi Oger Telecom'a devredildi.

1882 – Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.

1929 – Amerika Birleşik Devletleri'nde "Kara Perşembe" olarak bilinen borsa çöküşü başladı; Büyük Buhran'ın ilk işareti oldu.

1945 – Birleşmiş Milletler Antlaşması yürürlüğe girdi ve BM resmen kuruldu.

2003 – Concorde yolcu uçağı, New York–Londra hattındaki son ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

2011 – Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölümünün ardından geçici yönetim, ülkenin "özgürleştiğini" ilan etti.

DOĞUMLAR

1632 – Antonie van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı.

1924 – Fuat Sezgin, Türk İslam bilim tarihçisi.

1933 – Suna Pekuysal, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

1947 – Kevin Kline, Amerikalı oyuncu.

1986 – Drake, Kanadalı rapçi ve oyuncu.

ÖLÜMLER