Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

22 Ekim, tarihin seyrini etkileyen olaylara sahne olmuş; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal dönüşümler açısından iz bırakan bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Alınan kararlar ve yaşanan gelişmelerle hafızalara kazınan bu özel tarihi birlikte keşfedelim.

OLAYLAR

1950 – Türkiye genelinde nüfus sayımı yapıldı; nüfus 20.947.188 olarak belirlendi.

1960 – Türkiye'de yapılan nüfus sayımında nüfus 27.754.820 olarak kaydedildi.

1797 – Paris'te ilk başarılı paraşüt atlayışı gerçekleştirildi.

1884 – Greenwich, dünya saat dilimlerinin başlangıç noktası olarak belirlendi.

1879 – Thomas Edison, ampulü ilk kez başarıyla çalıştırdı.

1936 – Çin'de Mao Zedong önderliğindeki Uzun Yürüyüş sona erdi.

1962 – John F. Kennedy, Küba Füze Krizi'ni resmen duyurdu.

1968 – Apollo 7 uzay görevi başarıyla tamamlandı.

1975 – Venera 9 uzay aracı, Venüs'e inerek yüzey görüntülerini Dünya'ya iletti.

2008 – Hindistan, ilk ay görevi olan Chandrayaan-1'i uzaya gönderdi.

2012 – Lance Armstrong'un Tour de France zaferleri doping nedeniyle iptal edildi.

DOĞUMLAR

1811 – Franz Liszt, Macar besteci ve piyanist

1870 – Ivan Bunin, Nobel ödüllü Rus yazar

1949 – Arsène Wenger, Fransız futbol teknik direktörü

1973 – Ichiro Suzuki, Japon beyzbol oyuncusu

ÖLÜMLER