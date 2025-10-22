Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
22 Ekim, tarihin akışı içinde iz bırakan gelişmelere sahne olmuş, önemli dönüm noktalarının yaşandığı bir gündür. Bu özel tarih, siyasi kararlardan bilimsel atılımlara kadar birçok olayı barındırmasıyla dikkat çeker. Peki, tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
22 Ekim, tarihin seyrini etkileyen olaylara sahne olmuş; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal dönüşümler açısından iz bırakan bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Alınan kararlar ve yaşanan gelişmelerle hafızalara kazınan bu özel tarihi birlikte keşfedelim.
OLAYLAR
- 1950 – Türkiye genelinde nüfus sayımı yapıldı; nüfus 20.947.188 olarak belirlendi.
- 1960 – Türkiye'de yapılan nüfus sayımında nüfus 27.754.820 olarak kaydedildi.
- 1797 – Paris'te ilk başarılı paraşüt atlayışı gerçekleştirildi.
- 1884 – Greenwich, dünya saat dilimlerinin başlangıç noktası olarak belirlendi.
- 1879 – Thomas Edison, ampulü ilk kez başarıyla çalıştırdı.
- 1936 – Çin'de Mao Zedong önderliğindeki Uzun Yürüyüş sona erdi.
- 1962 – John F. Kennedy, Küba Füze Krizi'ni resmen duyurdu.
- 1968 – Apollo 7 uzay görevi başarıyla tamamlandı.
- 1975 – Venera 9 uzay aracı, Venüs'e inerek yüzey görüntülerini Dünya'ya iletti.
- 2008 – Hindistan, ilk ay görevi olan Chandrayaan-1'i uzaya gönderdi.
- 2012 – Lance Armstrong'un Tour de France zaferleri doping nedeniyle iptal edildi.
DOĞUMLAR
- 1811 – Franz Liszt, Macar besteci ve piyanist
- 1870 – Ivan Bunin, Nobel ödüllü Rus yazar
- 1949 – Arsène Wenger, Fransız futbol teknik direktörü
- 1973 – Ichiro Suzuki, Japon beyzbol oyuncusu
ÖLÜMLER
- 1906 – Paul Cézanne, Fransız ressam
- 1954 – Jibanananda Das, Bengal şairi
- 1995 – Kingsley Amis, İngiliz yazar
- 2002 – Richard Helms, eski CIA direktörü