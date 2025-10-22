Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 Ekim, tarihin akışı içinde iz bırakan gelişmelere sahne olmuş, önemli dönüm noktalarının yaşandığı bir gündür. Bu özel tarih, siyasi kararlardan bilimsel atılımlara kadar birçok olayı barındırmasıyla dikkat çeker. Peki, tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

22 Ekim, tarihin seyrini etkileyen olaylara sahne olmuş; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal dönüşümler açısından iz bırakan bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Alınan kararlar ve yaşanan gelişmelerle hafızalara kazınan bu özel tarihi birlikte keşfedelim.

OLAYLAR

  • 1950 – Türkiye genelinde nüfus sayımı yapıldı; nüfus 20.947.188 olarak belirlendi.
  • 1960 – Türkiye'de yapılan nüfus sayımında nüfus 27.754.820 olarak kaydedildi.
  • 1797 – Paris'te ilk başarılı paraşüt atlayışı gerçekleştirildi.
  • 1884 – Greenwich, dünya saat dilimlerinin başlangıç noktası olarak belirlendi.
  • 1879 – Thomas Edison, ampulü ilk kez başarıyla çalıştırdı.
  • 1936 – Çin'de Mao Zedong önderliğindeki Uzun Yürüyüş sona erdi.
  • 1962 – John F. Kennedy, Küba Füze Krizi'ni resmen duyurdu.
  • 1968 – Apollo 7 uzay görevi başarıyla tamamlandı.
  • 1975 – Venera 9 uzay aracı, Venüs'e inerek yüzey görüntülerini Dünya'ya iletti.
  • 2008 – Hindistan, ilk ay görevi olan Chandrayaan-1'i uzaya gönderdi.
  • 2012 – Lance Armstrong'un Tour de France zaferleri doping nedeniyle iptal edildi.

Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1811 – Franz Liszt, Macar besteci ve piyanist
  • 1870 – Ivan Bunin, Nobel ödüllü Rus yazar
  • 1949 – Arsène Wenger, Fransız futbol teknik direktörü
  • 1973 – Ichiro Suzuki, Japon beyzbol oyuncusu

Tarihte bugün ne oldu? 22 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1906 – Paul Cézanne, Fransız ressam
  • 1954 – Jibanananda Das, Bengal şairi
  • 1995 – Kingsley Amis, İngiliz yazar
  • 2002 – Richard Helms, eski CIA direktörü
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Bakan Kurum, İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Kurum son halini paylaştı! Yeni bir şehir doğuyor
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Bu maçta yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.