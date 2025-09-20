Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde neler oldu?
20 Eylül, sıradan bir takvim yaprağı gibi görünse de, toplumsal hafızamızda derin izler taşıyan bir tarihtir. Bu gün; adaletin sınandığı, özgürlük kavramının yeniden gözden geçirildiği ve insan onurunun en çıplak haliyle ortaya çıktığı bir eşiktir. Peki, tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde neler oldu?
20 Eylül, takvimde sade bir gün gibi görünse de, Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihinde derin izler bırakmış olaylara sahne olmuştur. Bu tarih; askeri müdahalelerden toplumsal uyanışlara, bireysel direnişlerden küresel kırılmalara uzanan birçok gelişmenin kavşak noktasındadır. "20 Eylül'de ne oldu?" sorusu ise yalnızca olayları değil, dönemin siyasal atmosferini ve toplumsal dinamiklerini anlamak açısından da belirleyici bir sorudur. Detaylar haberimizin devamında.
OLAYLAR
622 – Hz. Muhammed ve Ebu Bekir'in Medine'ye hicreti.
1187 – Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü kuşatması.
1519 – Ferdinand Magellan, dünya çevresindeki ilk deniz yolculuğuna başladı.
1633 – Galileo, Engizisyon tarafından yargılandı.
1922 – Fransız ve İtalyan birlikleri Çanakkale'den çekildi.
1928 – İtalya'da Yüksek Faşist Konsey yasama organı oldu.
1937 – Türkiye'nin ilk Resim ve Heykel Müzesi açıldı.
1973 – Billie Jean King, Bobby Riggs'i tenis maçında yendi (Cinsiyetler Savaşı).
1984 – Lübnan'da bombalı saldırıda ABD büyükelçiliği hedef alındı.
DOĞUMLAR
1758 – Jean-Jacques Dessalines, Haiti İmparatoru
1842 – James Dewar, İskoç kimyacı
1899 – Leo Strauss, filozof
1917 – Obdulio Varela, Uruguaylı futbolcu
1921 – Kadir Has, Türk iş insanı
1934 – Sophia Loren, İtalyan aktris
1952 – Manuel Zelaya, Honduraslı siyasetçi
1986 – İbrahim Kaş, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
1863 – Jacob Grimm, Grimm Kardeşler'den biri
1908 – Pablo de Sarasate, İspanyol kemancı
1947 – Fiorello La Guardia, New York Belediye Başkanı
1957 – Jean Sibelius, Finlandiyalı besteci
1971 – Giorgos Seferis, Nobel ödüllü Yunan şair
1985 – Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı
1992 – Musa Anter, Kürt gazeteci ve yazar
1996 – Paul Erdos, Macar matematikçi