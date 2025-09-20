Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde neler oldu?

20 Eylül, takvimde sade bir gün gibi görünse de, Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihinde derin izler bırakmış olaylara sahne olmuştur. Bu tarih; askeri müdahalelerden toplumsal uyanışlara, bireysel direnişlerden küresel kırılmalara uzanan birçok gelişmenin kavşak noktasındadır. "20 Eylül'de ne oldu?" sorusu ise yalnızca olayları değil, dönemin siyasal atmosferini ve toplumsal dinamiklerini anlamak açısından da belirleyici bir sorudur. Detaylar haberimizin devamında.

OLAYLAR

622 – Hz. Muhammed ve Ebu Bekir'in Medine'ye hicreti.

1187 – Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü kuşatması.

1519 – Ferdinand Magellan, dünya çevresindeki ilk deniz yolculuğuna başladı.

1633 – Galileo, Engizisyon tarafından yargılandı.

1922 – Fransız ve İtalyan birlikleri Çanakkale'den çekildi.

1928 – İtalya'da Yüksek Faşist Konsey yasama organı oldu.

1937 – Türkiye'nin ilk Resim ve Heykel Müzesi açıldı.

1973 – Billie Jean King, Bobby Riggs'i tenis maçında yendi (Cinsiyetler Savaşı).

1984 – Lübnan'da bombalı saldırıda ABD büyükelçiliği hedef alındı.

DOĞUMLAR

1758 – Jean-Jacques Dessalines, Haiti İmparatoru

1842 – James Dewar, İskoç kimyacı

1899 – Leo Strauss, filozof

1917 – Obdulio Varela, Uruguaylı futbolcu

1921 – Kadir Has, Türk iş insanı

1934 – Sophia Loren, İtalyan aktris

1952 – Manuel Zelaya, Honduraslı siyasetçi

1986 – İbrahim Kaş, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

1863 – Jacob Grimm, Grimm Kardeşler'den biri

1908 – Pablo de Sarasate, İspanyol kemancı

1947 – Fiorello La Guardia, New York Belediye Başkanı

1957 – Jean Sibelius, Finlandiyalı besteci

1971 – Giorgos Seferis, Nobel ödüllü Yunan şair

1985 – Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı

1992 – Musa Anter, Kürt gazeteci ve yazar

1996 – Paul Erdos, Macar matematikçi