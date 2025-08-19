Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde neler oldu?
19 Ağustos, Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan siyasi, bilimsel ve kültürel gelişmelerle öne çıkan anlamlı bir gündür. Her yıl dönümünde hafızalarda yer eden bu tarih, geçmişin izlerini bugüne taşır ve geleceğe ışık tutar. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde neler oldu?
19 Ağustos, tarihsel süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada derin izler bırakan olaylara ev sahipliği yapmıştır. Siyasetten kültüre, bilimden ekonomiye uzanan geniş bir yelpazede yaşanan gelişmeler, bu günü sıradan bir tarihten öteye taşıyarak, toplumsal dönüşümlerin simgesi hâline getirmiştir. Her biri dönemin ruhunu yansıtan bu olaylar, 19 Ağustos'u kolektif hafızada özel bir konuma yerleştirmiştir.
OLAYLAR
- 14?– Roma İmparatoru Augustus'un ölümü (birinci Roma İmparatoru).
- 1807 – Robert Fulton'ın buharlı gemisi Albany'e varışı.
- 1812 – ABD savaş gemisi USS Constitution'un HMS Guerriere'i yenmesi ("Old Ironsides").
- 1848 – Kaliforniyadaki altın keşfinin New York Herald'da duyurulması (California Gold Rush başladı).
- 1934 – Almanya'da Adolf Hitler'e "Führer" yetkileri verilmesi, mutlak lider konumuna gelmesi.
- 1942 – II. Dünya Savaşı: Dieppe Baskını (Operation Jubilee), Kanadalı ve Britanyalı askerlerin ağır kayıplar vermesi.
- 1960 – Amerikalı U-2 pilotu Francis Gary Powers'ın Moskova'da casusluk suçundan mahkûm edilmesi.
- 1960 – Sovyetler Birliği'nin Sputnik 5'i (yaşayan canlılarla) uzaya fırlatması.
- 1964 – İlk jeostatik uydu Syncom?3'ün fırlatılması.
- 2010 – ABD'nin Irak'tan son muharebe tugayını çekmesi (Operation Iraqi Freedom sona erdi).
DOĞUMLAR
- Coco Chanel (1883–1971) – Fransız moda tasarımcısı, Chanel'in kurucusu.
- Fedon Kalyoncu (1946) – Rum asıllı Türk şarkıcı.
- Bill Clinton (1946) – ABD'nin 42. Başkanı.
- Orville Wright (1871–1948) – Havacılık öncüsü, Wright kardeşlerden biri.
- Philo Farnsworth (1906–1971) – Televizyonun mucidi olarak da bilinen Amerikalı mucit.
- Gene Roddenberry (1921–1991) – Star Trek'in yaratıcısı, Amerikalı senarist ve yazar.
ÖLÜMLER
- Tevfik Fikret (1867–1915) – Osmanlı-Türk şair ve edebiyatçı.
- Federico García Lorca (1898–1936) – İspanyol şair, oyun yazarı ve yönetmen.
- Groucho Marx (1890–1977) – Ünlü Amerikalı komedyen ve aktör (Marx Kardeşler).
- Linus Pauling (1901–1994) – Amerikalı kimyager ve Nobel Ödülü sahibi bilim insanı.
- Sérgio Vieira de Mello (1948–2003) – Brazilyalı diplomat, Bağdat'taki BM saldırısında hayatını kaybetti.
- Halil Tunç – Türk-İş eski Genel Başkanı ve senatör (d. 1928).