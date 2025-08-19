Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde neler oldu?

19 Ağustos, tarihsel süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada derin izler bırakan olaylara ev sahipliği yapmıştır. Siyasetten kültüre, bilimden ekonomiye uzanan geniş bir yelpazede yaşanan gelişmeler, bu günü sıradan bir tarihten öteye taşıyarak, toplumsal dönüşümlerin simgesi hâline getirmiştir. Her biri dönemin ruhunu yansıtan bu olaylar, 19 Ağustos'u kolektif hafızada özel bir konuma yerleştirmiştir.

OLAYLAR

14?– Roma İmparatoru Augustus'un ölümü (birinci Roma İmparatoru).

1807 – Robert Fulton'ın buharlı gemisi Albany'e varışı.

1812 – ABD savaş gemisi USS Constitution'un HMS Guerriere'i yenmesi ("Old Ironsides").

1848 – Kaliforniyadaki altın keşfinin New York Herald'da duyurulması (California Gold Rush başladı).

1934 – Almanya'da Adolf Hitler'e "Führer" yetkileri verilmesi, mutlak lider konumuna gelmesi.

1942 – II. Dünya Savaşı: Dieppe Baskını (Operation Jubilee), Kanadalı ve Britanyalı askerlerin ağır kayıplar vermesi.

1960 – Amerikalı U-2 pilotu Francis Gary Powers'ın Moskova'da casusluk suçundan mahkûm edilmesi.

1960 – Sovyetler Birliği'nin Sputnik 5'i (yaşayan canlılarla) uzaya fırlatması.

1964 – İlk jeostatik uydu Syncom?3'ün fırlatılması.

2010 – ABD'nin Irak'tan son muharebe tugayını çekmesi (Operation Iraqi Freedom sona erdi).

DOĞUMLAR

Coco Chanel (1883–1971) – Fransız moda tasarımcısı, Chanel'in kurucusu.

Fedon Kalyoncu (1946) – Rum asıllı Türk şarkıcı.

Bill Clinton (1946) – ABD'nin 42. Başkanı.

Orville Wright (1871–1948) – Havacılık öncüsü, Wright kardeşlerden biri.

Philo Farnsworth (1906–1971) – Televizyonun mucidi olarak da bilinen Amerikalı mucit.

Gene Roddenberry (1921–1991) – Star Trek'in yaratıcısı, Amerikalı senarist ve yazar.

ÖLÜMLER