Tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde neler oldu?

18 Eylül, takvimde sıradan bir gün gibi dursa da, Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihinde derin izler bırakan gelişmelerin tanığı olmuştur. Bu tarih; askeri müdahalelerden halk hareketlerine, bireysel direnişlerden küresel kırılmalara kadar pek çok tarihi anın kesişim noktasında yer alır. "18 Eylül'de ne oldu?" sorusu ise yalnızca geçmişi değil, dönemin toplumsal ve siyasal atmosferini anlamak için de önemli bir kapı aralar. Detaylar haberimizin devamında sizlerle.

OLAYLAR

324 – Hrisopolis Muharebesi: I. Konstantin, Licinius'u yendi.

1739 – Osmanlı ile Avusturya arasında Belgrad Antlaşması imzalandı.

1837 – Tiffany & Co. temelleri New York'ta atıldı.

1851 – The New York Times yayımlanmaya başladı.

1890 – Ertuğrul Fırkateyni Japonya açıklarında battı; 600'e yakın denizci yaşamını yitirdi.

1921 – Sakarya Zaferi sonrası Mustafa Kemal Ankara'ya döndü.

1922 – Erdek ve Biga'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.

1923 – Hindistan Ulusal Kongresi sivil itaatsizlik hareketini başlattı.

1932 – Türkiye'de ezan, Türkçe okunmaya başlandı.

1934 – Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne katıldı.

1937 – Nyon Antlaşması TBMM'de kabul edildi.

1956 – Efes kazılarında Artemis heykeli bulundu.

1961 – Yassıada mahkûmları Kayseri Cezaevi'ne sevk edildi.

1962 – Rauf Denktaş'a Kıbrıs'ta suikast girişimi düzenlendi.

1970 – Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildi.

1971 – Filiz Vural, Avrupa Güzeli seçildi.

1980 – Soyuz-38 uzay aracı fırlatıldı.

1981 – Fransa, idam cezasını kaldırdı.

DOĞUMLAR

53 – Trajan, Roma İmparatoru

1752 – Adrien-Marie Legendre, Fransız matematikçi

1885 – Üzeyir Hacıbeyov, Azeri besteci

1905 – Greta Garbo, İsveçli sinema oyuncusu

1942 – Şenez Erzik, Türk spor yöneticisi

yöneticisi 1953 – Grazyna Szapolowska, Polonyalı oyuncu

1961 – James Gandolfini, ABD'li aktör

1969 – Nezha Bidouane, Faslı atlet

1971 – Anna Netrebko, Rus opera sanatçısı

1975 – Jason Sudeikis, ABD'li oyuncu

ÖLÜMLER