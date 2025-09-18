Tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde neler oldu?
18 Eylül, takvimde yalnızca bir gün gibi görünse de, hafızalarda derin izler bırakan bir dönemin simgesidir. Bu tarih, sadece bir zaman dilimi değil; adaletin sınandığı, özgürlüğün anlam kazandığı ve insan onurunun yeniden hatırlandığı bir eşiği temsil eder. Peki, tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde neler oldu?
18 Eylül, takvimde sıradan bir gün gibi dursa da, Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihinde derin izler bırakan gelişmelerin tanığı olmuştur. Bu tarih; askeri müdahalelerden halk hareketlerine, bireysel direnişlerden küresel kırılmalara kadar pek çok tarihi anın kesişim noktasında yer alır. "18 Eylül'de ne oldu?" sorusu ise yalnızca geçmişi değil, dönemin toplumsal ve siyasal atmosferini anlamak için de önemli bir kapı aralar. Detaylar haberimizin devamında sizlerle.
OLAYLAR
- 324 – Hrisopolis Muharebesi: I. Konstantin, Licinius'u yendi.
- 1739 – Osmanlı ile Avusturya arasında Belgrad Antlaşması imzalandı.
- 1837 – Tiffany & Co. temelleri New York'ta atıldı.
- 1851 – The New York Times yayımlanmaya başladı.
- 1890 – Ertuğrul Fırkateyni Japonya açıklarında battı; 600'e yakın denizci yaşamını yitirdi.
- 1921 – Sakarya Zaferi sonrası Mustafa Kemal Ankara'ya döndü.
- 1922 – Erdek ve Biga'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
- 1923 – Hindistan Ulusal Kongresi sivil itaatsizlik hareketini başlattı.
- 1932 – Türkiye'de ezan, Türkçe okunmaya başlandı.
- 1934 – Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne katıldı.
- 1937 – Nyon Antlaşması TBMM'de kabul edildi.
- 1956 – Efes kazılarında Artemis heykeli bulundu.
- 1961 – Yassıada mahkûmları Kayseri Cezaevi'ne sevk edildi.
- 1962 – Rauf Denktaş'a Kıbrıs'ta suikast girişimi düzenlendi.
- 1970 – Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildi.
- 1971 – Filiz Vural, Avrupa Güzeli seçildi.
- 1980 – Soyuz-38 uzay aracı fırlatıldı.
- 1981 – Fransa, idam cezasını kaldırdı.
DOĞUMLAR
- 53 – Trajan, Roma İmparatoru
- 1752 – Adrien-Marie Legendre, Fransız matematikçi
- 1885 – Üzeyir Hacıbeyov, Azeri besteci
- 1905 – Greta Garbo, İsveçli sinema oyuncusu
- 1942 – Şenez Erzik, Türk spor yöneticisi
- 1953 – Grazyna Szapolowska, Polonyalı oyuncu
- 1961 – James Gandolfini, ABD'li aktör
- 1969 – Nezha Bidouane, Faslı atlet
- 1971 – Anna Netrebko, Rus opera sanatçısı
- 1975 – Jason Sudeikis, ABD'li oyuncu
ÖLÜMLER
- 96 – Domitian, Roma İmparatoru
- 1180 – VII. Louis, Fransa Kralı
- 1783 – Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi
- 1812 – Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa, Osmanlı sadrazamı
- 1937 – Ali Haydar Yuluğ, Türk bürokrat
- 1943 – Ahmet Nebil Yurteri, din adamı ve siyasetçi
- 1961 – Dag Hammarskjöld, BM Genel Sekreteri (uçak kazası)
- 1970 – José Pedro Céa, Uruguaylı futbolcu
- 1970 – Jimi Hendrix, ABD'li rock müzisyeni