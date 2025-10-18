Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
18 Ekim, tarihte pek çok kritik olayın yaşandığı, önemli kararların alındığı ve bilimsel gelişmelerin kaydedildiği özel bir gündür. Bu tarih, geçmişten günümüze uzanan önemli anılar ve dönüm noktalarıyla hafızalara kazınmıştır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
18 Ekim, tarih boyunca pek çok önemli olayın yaşandığı, hayatları değiştiren kararların alındığı özel bir gündür. Siyasi gelişmelerden bilimsel keşiflere, kültürel ve toplumsal hareketlerden kişisel dönüm noktalarına kadar geniş bir yelpazede izler bırakan bu tarih, geçmişin önemli sayfalarını oluşturur. 18 Ekim'in tarihimizdeki önemini birlikte inceleyelim.
OLAYLAR
- 1920 – Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.
- 1922 – Saimbeyli'nin kurtuluşu gerçekleşti.
- 2018 – Dışişleri Bakanı, Arnavutluk'u ziyaret etti.
- 2018 – Viyana'da düzenlenen Uluslararası Göç Konferansı'na Türkiye katıldı.
- 1867 – ABD, Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolara satın alarak topraklarına kattı.
- 1892 – Chicago ve New York arasında ilk uzun mesafeli telefon hattı açıldı.
- 1912 – Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.
- 1920 – İngiliz yayın kuruluşu BBC kuruldu.
- 1989 – Doğu Almanya lideri Erich Honecker, artan halk protestoları ve Sovyetler Birliği'nin desteğini çekmesi üzerine görevinden alındı.
- 1991 – Rus devrimci yazar Senna Hoy hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
- 1878 – Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin lideri (ö. 1953).
- 1886 – Ty Cobb, Amerikalı efsanevi beyzbol oyuncusu (ö. 1961).
- 1913 – Willy Brandt, Alman siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1992).
- 1946 – Steven Spielberg, ünlü Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen.
- 1963 – Brad Pitt, Amerikalı ünlü aktör ve yapımcı.
ÖLÜMLER
- 1737 – Antonio Stradivari, ünlü İtalyan keman yapımcısı (d. 1644).
- 1941 – Paul Klee, İsviçreli ressam (d. 1879).
- 1991 – Senna Hoy, Rus devrimci yazar (d. 1882).
- 2006 – Joseph Barbera, ünlü animasyon yapımcısı, "Tom ve Jerry"nin yaratıcısı (d. 1911).