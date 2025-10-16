Tarihte bugün ne oldu? 16 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
16 Ekim, dünya tarihinin akışına yön veren dönüm noktalarına tanıklık etmiş, hatıralarla dolu özel bir gün. Siyasi kararlar, bilimsel gelişmeler ve hafızalara kazınan olaylar tam da bu tarihte yaşandı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 16 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
16 Ekim, tarih boyunca pek çok önemli gelişmenin yaşandığı ve dönüm noktalarına sahne olmuş özel bir gün. Siyasetten bilime, sanattan toplumsal hareketlere kadar farklı alanlarda yaşanan olaylar, bu tarihi unutulmaz kıldı. Doğumlar, kayıplar ve hafızalara kazınan anılarla dolu 16 Ekim'in tarihimizdeki önemine birlikte bakalım.
OLAYLAR
- 1920 – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Atatürk, eğitim reformları için çalışmalar başlattı.
- 1937 – İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temeli atıldı.
- 1971 – Türkiye'de TİP (Türkiye İşçi Partisi) resmi olarak kapatıldı.
- 2005 – Türkiye ve Avrupa Birliği arasında katılım müzakereleri resmen başladı.
- 1793 – Fransa'da Kral XVI. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette'in mahkemesi başladı.
- 1905 – Albert Einstein, özel görelilik teorisini yayımladı.
- 1923 – Türkiye'de ilk büyük tren garı olan Sirkeci Garı, İstanbul'da hizmete açıldı.
- 1962 – ABD Başkanı John F. Kennedy, Küba Füze Krizi nedeniyle ulusa seslendi.
- 1978 – Papalık seçiminde, Polonyalı Kardinal Karol Wojtyla, II. Jean Paul olarak papa seçildi.
- 2010 – Çin'de Şanghay Dünya Fuarı resmi olarak açıldı.
DOĞUMLAR
- Angela Lansbury (1925-2022) – İngiliz-Amerikalı ünlü oyuncu.
- John Le Carré (1931-2020) – İngiliz yazar, casus romanlarının ustası.
- Margaret Thatcher (1925-2013) – Birleşik Krallık'ın ilk kadın Başbakanı.
- Oscar Peterson (1925-2007) – Kanadalı caz piyanisti ve besteci.
ÖLÜMLER
- Harold Wilson (1916-1995) – İngiltere Başbakanı.
- Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) – İsviçreli yazar ve oyun yazarı.
- Tom Tryon (1926-1991) – Amerikalı aktör ve yazar.