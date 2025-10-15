Tarihte bugün ne oldu? 15 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

15 Ekim, tarihin dönüm noktalarına tanıklık etmiş, birçok önemli gelişmenin yaşandığı anlamlı bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilime, sanattan toplumsal değişimlere kadar pek çok alanda iz bırakan olaylar bu tarihte kayıtlara geçti. Doğumlar, kayıplar ve hafızalara kazınan anlarla dolu 15 Ekim'in tarih sahnesindeki yerine birlikte göz atalım.

OLAYLAR

1927 — Mustafa Kemal Atatürk, CHP Kurultayı'nda Nutuk'u okumaya başladı.

1937 — Yeni harflerle basılmış ilk kâğıt paralar tedavüle çıktı.

1582 — Avrupa'da Gregoryen takvimi kabul edildi.

1878 — Thomas Edison, Edison Electric Light Co. adlı şirketi kurdu.

1917 — Ünlü casus Mata Hari, casusluk suçlamasıyla idam edildi.

1928 — Alman hava gemisi Graf Zeppelin, ABD'nin New Jersey eyaletine ulaştı.

1934 — Mao Zedung'un önderliğinde Çin Komünist Partisi'nin "Büyük Yürüyüşü" başladı.

1945 — Eski Fransa Başbakanı Pierre Laval idam edildi.

1961 — Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) kuruldu.

2003 — Azerbaycan'da İlham Aliyev, devlet başkanlığı görevine başladı.

2022 — Türkiye'nin Bartın ilindeki maden kazasında 41 işçi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

Friedrich Nietzsche – Alman filozof

Evangelista Torricelli – İtalyan fizikçi ve matematikçi

Aydın Sayılı – Türk bilim tarihçisi

Ömer Çatkıç – Türk futbolcu

Mesut Özil – Türk asıllı Alman millî futbolcu

ÖLÜMLER