Tarihte bugün ne oldu? 15 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
15 Ekim, tarihin tozlu sayfalarında derin izler bırakan olaylara ev sahipliği yapan bir gün. Dünya tarihine yön veren kararlar, bilimsel atılımlar ve unutulmaz anılar tam da bu tarihte yaşandı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 15 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
15 Ekim, tarihin dönüm noktalarına tanıklık etmiş, birçok önemli gelişmenin yaşandığı anlamlı bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilime, sanattan toplumsal değişimlere kadar pek çok alanda iz bırakan olaylar bu tarihte kayıtlara geçti. Doğumlar, kayıplar ve hafızalara kazınan anlarla dolu 15 Ekim'in tarih sahnesindeki yerine birlikte göz atalım.
OLAYLAR
- 1927 — Mustafa Kemal Atatürk, CHP Kurultayı'nda Nutuk'u okumaya başladı.
- 1937 — Yeni harflerle basılmış ilk kâğıt paralar tedavüle çıktı.
- 1582 — Avrupa'da Gregoryen takvimi kabul edildi.
- 1878 — Thomas Edison, Edison Electric Light Co. adlı şirketi kurdu.
- 1917 — Ünlü casus Mata Hari, casusluk suçlamasıyla idam edildi.
- 1928 — Alman hava gemisi Graf Zeppelin, ABD'nin New Jersey eyaletine ulaştı.
- 1934 — Mao Zedung'un önderliğinde Çin Komünist Partisi'nin "Büyük Yürüyüşü" başladı.
- 1945 — Eski Fransa Başbakanı Pierre Laval idam edildi.
- 1961 — Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) kuruldu.
- 2003 — Azerbaycan'da İlham Aliyev, devlet başkanlığı görevine başladı.
- 2022 — Türkiye'nin Bartın ilindeki maden kazasında 41 işçi hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
- Friedrich Nietzsche – Alman filozof
- Evangelista Torricelli – İtalyan fizikçi ve matematikçi
- Aydın Sayılı – Türk bilim tarihçisi
- Ömer Çatkıç – Türk futbolcu
- Mesut Özil – Türk asıllı Alman millî futbolcu
ÖLÜMLER
- Mata Hari – Casus ve dansçı
- Pierre Laval – Eski Fransa Başbakanı
- Hermann Göring – Nazi Almanyası'nın önde gelen isimlerinden biri
- Asaf Halet Çelebi – Türk şair
- Fazıl Hüsnü Dağlarca – Türk şair
- Erol Günaydın – Tiyatro ve sinema oyuncusu
- Bruno Metsu – Fransız futbol teknik direktörü
- Oktay Ekinci – Türk mimar ve gazeteci