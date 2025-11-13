Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

13 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal alanlarda kayda değer gelişmelere sahne olmuş bir gün olarak tarihe geçti. Dünyanın farklı köşelerinde yaşanan bu olaylar, zamanla önemini yitirmeden hafızalarda yer buldu. 13 Kasım'a dair öne çıkan gelişmeler ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

1918 – İstanbul Limanı, İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

1933 – Türkiye'deki ilk kadın devlet hekimi Müfide Kazım göreve başladı.

2022 – İstanbul Beyoğlu'nda bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

1887 – Londra'da "Bloody Sunday" protestoları gerçekleşti.

1927 – ABD'de Holland Tunnel trafiğe açıldı.

1985 – Kolombiya'da Armero faciası: Nevado del Ruiz'ün patlaması sonucu laharlar kentleri vurdu.

2015 – Paris'te koordineli terör saldırılarında yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1850 – Robert Louis Stevenson (İskoç yazar) doğdu.

1955 – Whoopi Goldberg (Amerikalı oyuncu, komedyen) doğdu.

1912 – Sıtkı Koçman (Türk iş adamı ve hayırsever) doğdu.

1929 – Nazmi Bari (Türk eski milli tenisçi) doğdu.

1961 – Metin Uca (Türk sunucu ve yazar) doğdu.

ÖLÜMLER