Tarihte bugün ne oldu? 12 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Güncelleme:
12 Kasım, tarih boyunca siyasi kararlar, kültürel atılımlar ve bilimsel keşiflerle dikkat çeken bir gün olarak kayıtlara geçti. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli olaylara sahne olan bu tarih, pek çok kritik gelişme ve hatırlanmaya değer anıyla tarih sayfalarında yerini aldı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 12 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

12 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal alanlarda iz bırakan olaylarla tarihte öne çıkan bir gündür. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan bu gelişmeler, geçmişten günümüze önemini korumuş ve hafızalarda yer etmiştir. 12 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 1799: Astronom Andrew Ellicott, Florida?Keys açıklarında yoğun bir meteor yağmuruna tanıklık etti.
  • 1918: İstanbul, İtilaf Devletleri kuvvetlerince işgal edilmeye başlandı.
  • 1927: Holland Tunnel (New?York/Jersey?City) araç trafiğine açıldı.
  • 1940: Türkiye'de Sovyetler Birliği ile Boğazlar konusundaki diplomatik görüşmeler yapıldı.
  • 1954: Ellis Island (ABD) göçmen kabul merkezi resmi olarak kapandı.
  • 1967: Türk Tarih Kurumu kütüphanesi ve faaliyetleri için özel bir binaya taşındı.
  • 1979: ABD Başkanı Jimmy Carter, İran'dan petrol ithalatını durdurma kararı aldı.

DOĞUMLAR

  • 1815: Elizabeth Cady Stanton – ABD'li kadın hakları aktivisti.
  • 1840: Auguste Rodin – Fransız heykeltıraş, "Düşünen Adam"ın yaratıcısı.
  • 1929: Grace Kelly – ABD'li sinema oyuncusu ve Monako Prensesi.
  • 1940: Wilma Rudolph – Olimpiyat şampiyonu Amerikan sprinter.

ÖLÜMLER

  • 1981: William Holden – Ünlü Amerikalı aktör.
  • 2018: Stan Lee – Marvel karakterlerinin yaratıcısı.
