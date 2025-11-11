Tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
11 Kasım, tarih boyunca siyasi gelişmeler, kültürel ilerlemeler ve bilimsel keşiflerle öne çıkan bir gün olarak kayıtlara geçti. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli dönüm noktalarına sahne olan bu tarih, birçok kritik olay ve hatırlanmaya değer gelişmeyle hafızalarda yer buluyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
11 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal alanlarda önemli izler bırakan olaylarla tarih sahnesinde dikkat çeken özel bir gündür. Dünyanın farklı köşelerinde yaşanan bu gelişmeler, geçmişten günümüze kadar önemini korumuş ve hafızalara kazınmıştır. 11 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.
OLAYLAR
- 1918 – I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi: Almanya ve İtilaf Devletleri arasında ateşkes imzalandı. Bu tarih, savaşın resmi olarak bitişi olarak kabul edilir.
- 1921 – Türkiye : Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı önemli yasal düzenlemeler kabul edildi. (Not: Detaylı yasa veya karar için arşiv araştırması gerekebilir)
- 1965 – ABD: Vietnam Savaşı sırasında ilk büyük sivil karşıtı gösteriler düzenlendi.
- 1992 – Avrupa Birliği: Maastricht Antlaşması resmen yürürlüğe girdi ve Avrupa Birliği kuruldu.
DOĞUMLAR
- Fyodor Dostoyevski (1821, Rusya): Ünlü Rus yazar, "Suç ve Ceza", "Karamazov Kardeşler" gibi klasik eserlerin yazarı.
- Leonardo DiCaprio (1974, ABD): Oscar ödüllü Amerikalı aktör ve çevre aktivisti.
- Emrah Serbes (1981, Türkiye): Türk yazar ve senarist, "Behzat Ç." romanlarının yazarı.
ÖLÜMLER
- Kaiser Wilhelm II (1941, Almanya): Almanya'nın son imparatoru ve I. Dünya Savaşı sırasında hükümdar.
- Robert F. Kennedy (1968, ABD): ABD senatörü ve başkan adayı, suikast sonucu hayatını kaybetti.
- Orhan Kemal (1970, Türkiye): Türk yazar ve romancı, gerçekçi toplumsal hikâyeleriyle tanınır.