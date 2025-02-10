Tarihte bugün ne oldu? 10 Şubat ne günü? 10 Şubat'ta ne yaşandı?
Tarih boyunca pek çok önemli gelişmeye sahne olan 10 Şubat, siyasi, kültürel ve toplumsal olaylarla hafızalarda yer edinmiştir. Bugün hangi tarihi olaylar gerçekleşti? 10 Şubat ne günü? İşte, geçmişten günümüze 10 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar…
10 Şubat, dünya ve Türkiye tarihinde birçok kritik olayın yaşandığı günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle belirli dönemlerde gerçekleşen siyasi olaylar, kültürel gelişmeler ve bilimsel keşifler, bu tarihi önemli kılan başlıca etkenler arasında yer alıyor. Peki, 10 Şubat tarihinde neler oldu? 10 Şubat dünya tarihinde ne yaşandı? İşte, tarihte bugün gerçekleşen önemli olayların detayları…
TARİHTE BUGÜN NE OLDU?
1763 - İngiltere, Fransa ve İspanya arasında Paris Antlaşması imzalandı: Yedi Yıl Savaşı sona erdi.
1840 - Kraliçe Victoria ile Prens Albert, St. James Sarayı şapelinde evlendiler.
1909 - II. Abdülhamid tahttan indirildi.
1916 - Alman İmparatorluğu ile Birleşik Krallık arasında Dogger Bank Muharebesi gerçekleşti.
2015 - 3 kişinin katledildiği Chapel Hill saldırısı gerçekleşti.