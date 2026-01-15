Haberler

Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilim insanları, 12 metreden uzun olduğu hesaplanan Palaeophis colossaeus'u şimdiye kadarki en büyük deniz yılanı olarak tanımladı. Dev yılanın köpek balıkları gibi iri avları hedeflemiş olma ihtimali bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

  • Bilim insanları, Palaeophis colossaeus adlı tarih öncesi deniz yılanının 12 metreden uzun olduğunu hesapladı.
  • Palaeophis colossaeus, Eosen döneminde okyanuslarda yaşadı ve köpek balıkları gibi iri avları hedeflemiş olabilir.
  • Günümüz deniz yılanlarının çoğu 2-3 metreyi geçmezken, Palaeophis colossaeus bu boyutuyla deniz yılanlarının evrimine dair kabul edilen görüşleri yeniden tartışmaya açtı.

Bilim insanları, şimdiye kadar yaşamış en büyük deniz yılanının 12 metreden uzun olduğunu hesapladı. Palaeophis colossaeus adı verilen bu tarih öncesi tür, devasa boyutuyla okyanuslardaki yırtıcılar listesine yeni bir "zirve" ekledi.

Araştırmacılar, türün yalnızca büyük olmadığını, aynı zamanda köpek balıkları gibi iri avları da hedeflemiş olabileceğini söylüyor.

OKYANUSLARDA YAŞADI

Çalışmaya göre bu yılan Eosen döneminde okyanuslarda yaşadı ve dönemin deniz ekosisteminde üst sıralarda yer aldı. Bilim insanları, günümüz deniz yılanlarının çoğunun 2–3 metreyi geçmediğine dikkat çekiyor; bu karşılaştırma, Palaeophis colossaeus'un varlığını daha da çarpıcı hale getiriyor. Ekip, bu dev türün keşfinin deniz yılanlarının evrimine dair birçok kabulü yeniden tartışmaya açtığını vurguluyor.

Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpekbalıklarıyla besleniyor

KEŞİF YENİ SORULARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Araştırmacılar, fosil verilerinin geçmiş okyanusların sanılandan daha büyük ve daha güçlü yırtıcılara ev sahipliği yaptığını gösterdiğini söylüyor. Keşif, tarih öncesi deniz yaşamının nasıl bir denge üzerine kurulduğuna dair yeni soruları da beraberinde getiriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Bilim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Dün oltaya takıldı malesef şimdi yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu

Dün gecenin en çok konuşulan görüntüsü
Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Duyan kulaklarına inanamadı! Bu güvercin tam 2 araba fiyatına satıldı

Duyan kulaklarına inanamadı! 2 lüks araba fiyatına satıldı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı