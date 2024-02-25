Evrim Akın ile Ev Gezmesi 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Evrim Akın'ın bu haftaki konuğu Tanyeli! Evrim Akın ile ev gezmesi programının bu haftaki konuğu Tanyeli! Evrim Akın, Tanyeli'nin evine konuk oluyor ve ünlü ismin bilinmeyen ev yaşamına tanıklık ediyor. Peki, Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri?

TANYELİ KİMDİR?

Doğum: 15 Ocak 1971 (53 yaşında), İzmir, Türkiye

Eşi : İlker Sünnili (e. 2014)

Çocukları: Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral

İzmir doğumlu olan Tanyeli, 51 yaşındadır ve gerçek ismi Öznuh Kral'dır. 1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sıfıra vurdurduğu saçıyla tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı. Tanyeli, İtalyan basınının ilgi odağı oldu.

Tanyeli

TANYELİ KANSER Mİ?

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Tanyeli, 54 yaşındaki ağabeyini kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Tanyeli "Bugün abim de kansere yenik düştü" dedi. Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık durumu hakkında konuşan Tanyeli, kanserden ameliyatla kurtulma imkânının bulunmadığını söyledi:

"Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum."