Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında tanık ifadeleriyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık dosyasına giren beyanlarda, ev partilerinde uyuşturucunun nasıl temin edildiği ve kimlerin bu ortamlarda bulunduğu anlatıldı.

SORUŞTURMADA TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren bir kişi, iş dünyasından bazı isimlerin Mehmet Akif Ersoy'un Seyrantepe'de, Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidansta bulunan bekar evine sık sık gittiğini öne sürdü. Tanık, söz konusu evde düzenlenen partilere çok sayıda kişinin katıldığını iddia etti.

"EVE GİRİP ÇIKMAYAN YOKTU" İDDİASI

Tanık ifadesinde, testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının da bu evde yapıldığını, burada E.A. ve D.Y. isimli kişilerle tanışıldığını belirtti. Evde her tarafı aynalarla kaplı bir yatak odası bulunduğunu öne süren tanık, bu ortamın partilerin merkezi olduğunu savundu.

5 FARKLI TORBACIDAN UYUŞTURUCU

Tanık, bu tür ev partilerinde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu, katılımcıların çoğunun zaten uyuşturucu kullanmış şekilde bu ortamlara geldiğini iddia etti. Özellikle S.S. isimli kadının evindeki bir partide, Ersoy'un başka bir odaya gidip geldikten sonra uyuşturucu kullandığını öne sürdü. İfadede, uyuşturucunun 5 farklı torbacıdan temin edildiği iddiası da yer aldı.

TELEFON TAKİBİNDEN KAÇINMA DETAYI

Tanık beyanına göre, uyuşturucu siparişleri verilirken partiye katılan kişilerin kendi telefonlarını kullanmaktan kaçındıkları, takibe düşmemek için farklı arkadaşlarının telefonları üzerinden irtibat kurdukları ileri sürüldü. Bazı eğlence mekânlarına da uyuşturucu siparişi verildiği iddia edildi.

Tanık, söz konusu eve en sık gelen kişiler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik'in bulunduğunu, ayrıca Ersoy'un arkadaş grubundan A.G. ve M.K.'nin de bu ortamlara katıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 4'ünün ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

BARCELONA İDDİASI DOSYAYA GİRDİ

Savcılığın araştırmasında, Mehmet Akif Ersoy'un bazı arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'ya gittiği, burada da benzer şekilde uyuşturucu kullanıldığı ve bazı ilişkilerin yaşandığı iddia edildi. Aynı süreçte Avukat Rezan Epözdemir ile görüşüp yemek yedikleri yönündeki iddialar da dosyada yer aldı.