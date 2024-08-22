Tamar Oner ve Can Tanrıyar boşanıyor mu? Tamar Oner ile Can Tanrıyar neden ayrılıyor?

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar ile Tamar Oner ayrılıyor mu iddiaları araştırılıyor. Evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya gelen ünlü çift, neden boşanıyor sorusu gündeme geliyor. Tamar Oner ve Can Tanrıyar boşanıyor mu? Tamar Oner ile Can Tanrıyar neden ayrılıyor? Detaylar habarimizdedir…

TAMAR ONER VE CAN TANRIYAR BOŞANIYOR MU?

Instagram hesabından yayınladığı videolarda sık sık Can Tanrıyar'a olan aşkını dile getiren Tamar Oner, boşanma kararı aldığını duyurarak "Eşim Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldım. En kısa zamanda bu sürecin sorunsuz bir şekilde bitmesi dileklerimle" ifadelerini kullandı. Oner daha sonra eski kadın çalışanının fotoğrafını yayınlayarak "Bu kadın Fatma, Türkmenistanlı. Tuvalet eğitimi alırken kızıma vurduğu için kovdum. Yaklaşık 1 aydır ayrı olduğum eski eşim de yanında çalıştırmaya başlamış. Kadını da mahkemeye veriyorum" dedi.

"CAN TANRIYAR BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN EN YÜREKLİ ADAMDIR, ZAVALLILIK YAPMAZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık Tanrıyar'a olan aşkını dile getiren Tamar Onar, bir videosunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Can Tanrıyar Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan en yürekli adam. Çünkü Can Tanrıyar hesap soran adam çünkü Can Tanrıyar korkmaz. Bir hesap soracaksa kendi sorar. Öyle ödleklik yapmaz, zavallılık yapmaz."

Can Tanrıyar geçtiğimiz sene 'yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tamar Oner de eşine bu süreçte destek olmuştu.