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Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tam Gaz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tam Gaz konusu, özeti ve Tam Gaz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tam Gaz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tam Gaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tam Gaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Tam Gaz konusu nedir, Tam Gaz oyuncuları kimler ve Tam Gaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAM GAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby (Ansel Elgort), çok büyük soygunlar organize eden Doc (Kevin Spacey) için, soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Bu konudaki müthiş yeteneklerini birlikte çalıştığı herkese zamanla kabul ettirmektedir. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora (Lily James) ile tanışıp ona aşık olduğında, hayatını suç dünyasından uzak bir şekilde sürdürmenin gerçekten mutlu olabilmesi için gerekli olduğunu fark edecektir.

Gösterime giriş tarihi: 19 Temmuz 2017 (Fransa)


TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tam Gaz (Özgün adı:Baby Driver), yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright tarafından gerçekleştirilmiş 2017 çıkışlı aksiyon, komedi ve suç filmidir. Filmin başrollerinde Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Jon Bernthal yer almaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
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