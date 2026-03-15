Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz

Yalova'da 15 ay önce evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülen simitçi Ramazan Elkıtay cinayetinin arkasından Barış Boyun Çetesi çıktı. Hazırlanan iddianamede, Elkıtay'ın "muhbirlik yaptığı" iddiasıyla hedef alındığı ve cinayetin işlenmesi için çocuk yaştaki iki tetikçiye para ile yurt dışına kaçış vaadi verildiği ortaya çıktı.

TALİMAT FİRARİ ÇETE YÖNETİCİLERİNDEN GELDİ

İddianamede yer alan bilgilere göre cinayet talimatını, Yunanistan'da firari durumda bulunan çete yöneticileri S.Ö. ve V.A. ile İstanbul'daki temsilcileri H.B. verdi. Şüphelilerin, infazı gerçekleştirmeleri için 18 yaşından küçük iki tetikçiyle anlaştıkları belirlendi.

1 MİLYON LİRA VE YURT DIŞINA KAÇIŞ VAADİ

Soruşturma dosyasına göre çete, saldırıyı gerçekleştirmeleri karşılığında tetikçilere 1 milyon lira para ve Yunanistan'a kaçırılma sözü verdi. Olaydan bir gün önce azmettiricilerle görüntülü görüşme yapan şüpheliler, cinayette kullanacakları silahları İstanbul'dan temin ederek Yalova'ya geçti. Tetikçilerin Ramazan Elkıtay'ın evi ve simit tezgâhı çevresinde saatlerce keşif yaptığı ve saldırı için pusuda beklediği belirlendi.

EVİNİN ÖNÜNDE 5 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Şüphelilerin, Elkıtay'ın akşam saatlerinde evine girdiği sırada harekete geçtiği tespit edildi. Pusudan çıkan saldırganlar, Ramazan Elkıtay'a art arda ateş ederek 5 kurşunla öldürdü. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma, olayın arkasındaki organize suç bağlantısını ortaya çıkardı.

"MUHBİRLİK YAPTIĞI İÇİN HEDEF SEÇİLDİ"

Mahkemeye sunulan tanık ifadelerinde cinayetin nedeni de yer aldı. Tanık G.E., Elkıtay'ın daha önce çete adına çalıştığını ancak daha sonra çete aleyhine muhbirlik yaptığı iddiasıyla hedef alındığını söyledi. Elkıtay'ın eşi de ifadesinde, eşinin bazı suç bağlantılı kişilerle görüştüğünü ve son bir ayda ciddi bir korku ve tedirginlik yaşadığını dile getirdi.

ÇOCUK TETİKÇİLER İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tetikçiler A.F. ve K.B. hakkında "kasten öldürme" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ancak sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezanın 18 ila 24 yıl arasında indirilmesi talep edildi. Firari çete üyeleri hakkındaki soruşturma ise sürüyor.