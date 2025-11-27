Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Büyük kulakları nedeniyle annesi tarafından reddedilen buzağının sahibi, müşterilerin "Şrek'e benziyor" diyerek hayvanı almak istemediğini söyleyip sosyal medyadan yardım istedi. Video kısa sürede yayılarak yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, buzağıya sahip çıkılması gerektiğini belirten destek mesajları paylaştı.
- Büyük kulakları nedeniyle annesi tarafından reddedilen bir buzağı sosyal medyada gündem oldu.
- Buzağının sahibi, hayvanı satmak istediğini ancak müşterilerin görünüşü nedeniyle almak istemediğini ifade etti.
- Sosyal medya kullanıcıları buzağının sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Büyük kulakları nedeniyle annesi tarafından reddedilen bir buzağı, sosyal medyada gündem oldu. Buzağının sahibi, hayvanı satmak istediğini ancak müşterilerin görünüşü nedeniyle almak istemediğini belirtti.
"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"
Videoyu paylaşan buzağının sahibi "Buzağımın kulağı büyük olduğu için annesi kabul etmiyor. Satmaya çalışıyorum ama gelenler 'Şrek'e benziyor' diye almak istemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yardım istedi.
GÖRÜNTÜ HIZLA YAYILDI
Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, hem hayvana hem de sahibiyle ilgili destek mesajları paylaşarak buzağının sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Çok güzel ve tatlı...
- Gönderin bana ben buna evimin salonunda bakarım.
- Yaa çok güzelsin amaa..
- Bana versinler ben onu da evde beslerim.