Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Büyük kulakları nedeniyle annesi tarafından reddedilen bir buzağı, sosyal medyada gündem oldu. Buzağının sahibi, hayvanı satmak istediğini ancak müşterilerin görünüşü nedeniyle almak istemediğini belirtti.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Videoyu paylaşan buzağının sahibi "Buzağımın kulağı büyük olduğu için annesi kabul etmiyor. Satmaya çalışıyorum ama gelenler 'Şrek'e benziyor' diye almak istemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yardım istedi.

GÖRÜNTÜ HIZLA YAYILDI

Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, hem hayvana hem de sahibiyle ilgili destek mesajları paylaşarak buzağının sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;