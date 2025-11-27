Haberler

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor Haber Videosunu İzle
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Güncelleme:
Büyük kulakları nedeniyle annesi tarafından reddedilen buzağının sahibi, müşterilerin "Şrek'e benziyor" diyerek hayvanı almak istemediğini söyleyip sosyal medyadan yardım istedi. Video kısa sürede yayılarak yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, buzağıya sahip çıkılması gerektiğini belirten destek mesajları paylaştı.

  • Büyük kulakları nedeniyle annesi tarafından reddedilen bir buzağı sosyal medyada gündem oldu.
  • Buzağının sahibi, hayvanı satmak istediğini ancak müşterilerin görünüşü nedeniyle almak istemediğini ifade etti.
  • Sosyal medya kullanıcıları buzağının sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Büyük kulakları nedeniyle annesi tarafından reddedilen bir buzağı, sosyal medyada gündem oldu. Buzağının sahibi, hayvanı satmak istediğini ancak müşterilerin görünüşü nedeniyle almak istemediğini belirtti.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Videoyu paylaşan buzağının sahibi "Buzağımın kulağı büyük olduğu için annesi kabul etmiyor. Satmaya çalışıyorum ama gelenler 'Şrek'e benziyor' diye almak istemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yardım istedi.

GÖRÜNTÜ HIZLA YAYILDI

Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, hem hayvana hem de sahibiyle ilgili destek mesajları paylaşarak buzağının sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Çok güzel ve tatlı...
  • Gönderin bana ben buna evimin salonunda bakarım.
  • Yaa çok güzelsin amaa..
  • Bana versinler ben onu da evde beslerim.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarılilianne grace:

AYYYYYY NE TATTLIIII ...keşke benim olsa bu :))))))

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

BENCE UYDURUK BIR HABER KASAP ICIN KULAGIN NE ÖNEMI VAR KELLEYI KULAGINLA SATMIYORLAR.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Uydurma

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
