Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı
Ataşehir'de AVM'nin önünde bekleyen bir taksici, önce trafik bahanesiyle yolcuyu araca almayı reddetti. Yolcunun farklı güzergaha gideceğini söylemesi üzerine kabul eden taksi şoförü bu kez yolcuların 4 kişi olduğunu fark edince herkesi araçtan indirdi. Yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenilirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul Ataşehir'de bir taksi şoförü, 4 yolcudan ikisi engelli olan bir grubu araca almadı.
- Taksi şoförü önce trafik bahanesiyle yolcu almayı reddetti, ardından yolcu sayısını gerekçe göstererek yolcuları araçtan indirdi.
- Olay, yolcuların cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir AVM önünde bekleyen taksicinin tavırları izleyenleri sinirlendirdi. İddiaya göre; taksi şoförü, önce trafik bahanesini öne sürerek yolcuyu alamayacağını ifade etti.
4 KİŞİ OLDUKLARINI GÖRÜNCE ARAÇTAN İNDİRDİ
Asayiş Berkemal'de yer alan görüntülerde; başka bir güzergaha gideceğini söylemesi üzerine yolcuyu kabul eden taksici bu kez kişi sayısına takıldı. Kısa süre Sonra yolcuların 4 kişi olduğunu fark eden şoför "götüremeyeceğini" belirterek yolcuları araçtan indirdi.
İKİ YOLCU ENGELLİYDİ
Olayda yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenildi. Yaşanan tartışma ve yolcuların araçtan indirildiği anlar yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.