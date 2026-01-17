Haberler

Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı

Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı Haber Videosunu İzle
Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de AVM'nin önünde bekleyen bir taksici, önce trafik bahanesiyle yolcuyu araca almayı reddetti. Yolcunun farklı güzergaha gideceğini söylemesi üzerine kabul eden taksi şoförü bu kez yolcuların 4 kişi olduğunu fark edince herkesi araçtan indirdi. Yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenilirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Ataşehir'de bir taksi şoförü, 4 yolcudan ikisi engelli olan bir grubu araca almadı.
  • Taksi şoförü önce trafik bahanesiyle yolcu almayı reddetti, ardından yolcu sayısını gerekçe göstererek yolcuları araçtan indirdi.
  • Olay, yolcuların cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir AVM önünde bekleyen taksicinin tavırları izleyenleri sinirlendirdi. İddiaya göre; taksi şoförü, önce trafik bahanesini öne sürerek yolcuyu alamayacağını ifade etti.

4 KİŞİ OLDUKLARINI GÖRÜNCE ARAÇTAN İNDİRDİ

Asayiş Berkemal'de yer alan görüntülerde; başka bir güzergaha gideceğini söylemesi üzerine yolcuyu kabul eden taksici bu kez kişi sayısına takıldı. Kısa süre Sonra yolcuların 4 kişi olduğunu fark eden şoför "götüremeyeceğini" belirterek yolcuları araçtan indirdi.

İKİ YOLCU ENGELLİYDİ

Olayda yolculardan ikisinin engelli olduğu öğrenildi. Yaşanan tartışma ve yolcuların araçtan indirildiği anlar yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı