Tahliye haberini yolda alıp Dilan Polat'ı karşılamak için geri döndüler

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

TAHLİYE HABERİNİ YOLDA ALDILAR

Dilan Polat'ın görüşüne gittiklerini ve dönüş yolunda tahliye haberini yolda aldıklarını ifade eden ikili, tahliye işlemleri bittikten sonra Dilan Polat'ı almak için Silivri'ye geri döndü.