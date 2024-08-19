Tahliye haberini yolda alıp Dilan Polat'ı karşılamak için geri döndüler
Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat, Dilan Polat ile görüşlerinden kısa süre sonra tahliye kararının haberini aldı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan ikili, Dilan Polat'ı tahliye işlemleri bittikten sonra almak için yeniden Silivri'ye geri döndü.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
TAHLİYE HABERİNİ YOLDA ALDILAR
Dilan Polat'ın görüşüne gittiklerini ve dönüş yolunda tahliye haberini yolda aldıklarını ifade eden ikili, tahliye işlemleri bittikten sonra Dilan Polat'ı almak için Silivri'ye geri döndü.