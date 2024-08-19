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Tahliye haberini yolda alıp Dilan Polat'ı karşılamak için geri döndüler

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Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat, Dilan Polat ile görüşlerinden kısa süre sonra tahliye kararının haberini aldı. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan ikili, Dilan Polat'ı tahliye işlemleri bittikten sonra almak için yeniden Silivri'ye geri döndü.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun ve annesi Şükran Polat, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

TAHLİYE HABERİNİ YOLDA ALDILAR

Dilan Polat'ın görüşüne gittiklerini ve dönüş yolunda tahliye haberini yolda aldıklarını ifade eden ikili, tahliye işlemleri bittikten sonra Dilan Polat'ı almak için Silivri'ye geri döndü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Hukuk

Engin Polat Dilan Polat Dilan Polat Hukuk Magazin Haberler

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Yorumlar (23)

Emre emre:

EĞER BUNLAR SUÇSUZSA NEDEN 1 YIL HAPİS YATTI, EGER BUNLAR SUÇLU İSE,BU SUÇLARIN KARŞILIĞI 1 YIL MI?

209
2
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Perwer:

Serbest bırakılacaklarından haberleri vardı. Buda oyunun bir parçası. Hepsi oyun

177
4
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Murat Celik:

Bu ne biçim yargı

156
3
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Turanokten Okten:

Hala akıllanmıyorlar gene video paylaşıyor

128
0
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Yusuf ODEMIS:

GÜZEL OYUNDU.

106
2
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Abdullah Atik:

Maşallah durumları iyi görünüyor araba jeep nasıl para yapmışlarsa …dağın bide görünmeyen öbür yüzü varmış ..!

81
1
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SERVET BİLGİN:

YAŞASIN ADALET SENİ SEVİYORUZ.

22
32
yanıtYanıtla
Volkan Çolak:

Gözünüz aydın:))

11
39
yanıtYanıtla
Emrah0146 null:

hala daha her adımlaeını video yspıyor grizekslışsr

47
0
yanıtYanıtla
Doğrucu Mahmut:

havale ancak gitmiştir...

44
1
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