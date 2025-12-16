T-Soft Kullanıcılarına Tami'den Güvenli ve Kesintisiz Ödeme Çözümü

Tami Çoklu Banka Sanal POS altyapısını T-Soft kullanan işletmelere entegre eden bu çözüm sayesinde işletmeler, güvenli ve hızlı ödeme deneyimi, kolay entegrasyon ve tek panelden yönetim imkânına sahip oluyor. Ayrıca taksit seçenekleri ve banka kampanyalarından faydalanma avantajını ve T-Soft kullanıcılarına özel sunulan %40 indirim ile HeloRobo'nun 3 ay ücretsiz kullanım avantajını bir arada buluyor.

Garanti BBVA'nın ödeme altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan iştiraki Tami, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret altyapı sağlayıcılarından T-Soft ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde işletmelerin dijitalleşme yolculuğuna yeni bir ivme kazandırıyor. Tami Çoklu Banka Sanal POS altyapısını kullanan T-Soft işletmeleri, artık güvenli, hızlı ve kesintisiz ödeme deneyimine ek olarak kapsamlı özel avantajlardan faydalanabiliyor.

Bu iş birliğiyle T-Soft altyapısına sahip işletmeler Tami Sanal POS'u kolayca entegre ederek tüm bankalardan ödeme alabiliyor, ödemelerini tek panelden yönetebiliyor ve Tami'nin güvenli mimarisi sayesinde sorunsuz bir ödeme süreci elde ediyor. Tamamen dijital ve kolay başvuru süreci sayesinde işletmeler hızlıca sisteme dahil olabiliyor. Kampanya kapsamında Tami kullanıcılarına özel olarak T-Soft'un e-ticaret paketlerinde %40 indirim ve T-Soft'un sosyal medya ticaret platformu HeloRobo'nun 3 ay ücretsiz kullanımı sunuluyor.

Anahtar Teslim Dijitalleşme Deneyimi

T-Soft ve Tami iş birliği, e-ticarete adım atmak isteyen ya da mevcut operasyonlarını büyütmeyi hedefleyen işletmelere güçlü bir altyapı sunuyor. T-Soft'un geniş teknoloji ekosistemi ile Tami'nin çoklu banka POS altyapısı birleşerek işletmelere hızlı kurulum, kolay entegrasyon ve güvenli ödeme alma imkânı sağlıyor.

İşletmeler, Tami Sanal POS sayesinde 7/24 açık mağazalarında kesintisiz ödeme alabilirken, Garanti BBVA'nın üstün teknolojik altyapısı ve ödeme sistemleri alanındaki deneyimiyle süreçlerini güvenle ve kolaylıkla yönetebiliyor. Pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunan bu altyapı ve T-Soft kullanıcılarına sunulan kampanya avantajlarıyla işletmeler, e-ticaret altyapısı, pazarlama çözümleri ve ödeme sistemlerini tek çatı altında toplayarak verimliliklerini artırabiliyor.

Tami Genel Müdürü Melda Çetin, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

İşletmelerin güvenli, hızlı ve çok kanallı ödeme altyapılarına duyduğu ihtiyaç da artıyor. T-Soft ile başlattığımız bu iş birliği sayesinde de, binlerce işletmenin Tami Sanal POS'a en kolay şekilde erişmesini sağlıyoruz. İşletmelere hızlı ve sorunsuz bir şekilde ödeme alma imkânı sunuyoruz. Garanti BBVA iştiraki olmamızın getirdiği güvenilirlik, ileri teknolojimiz ve kesintisiz hizmet anlayışımızla T-Soft platformunu kullanan tüm firmalar ödeme süreçlerini tek panel üzerinden yönetebiliyor ve tüm banka kartlarından güvenle ödeme kabul edebiliyor. Bu sayede hem operasyonel verimlilik artıyor hem de müşterilere pürüzsüz bir ödeme deneyimi sunuluyor. Türkiye'nin dijital ticaret ekosistemine katkı sunan bu güçlü adımın hepimiz için önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz. Tamamen dijital ve kolay başvuru sürecimiz, hızlı kurulum, güvenli altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışımızla işletmelerin dijitalleşme yolculuğunu desteklemeye devam ediyoruz."

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

E-ticaret artık markaların büyüme stratejilerinin merkezinde yer alıyor. T-Soft olarak 23 yılı aşkın süredir yalnızca bir yazılım sağlayıcısı değil, Türkiye'nin e-ticaret ve e-ihracat altyapısına yön veren stratejik bir teknoloji lideriyiz. Geliştirdiğimiz yüksek performanslı, güvenli ve sınırsız ölçeklenebilir platformlarımızla binlerce işletmenin dijital ticaretini büyüten, sektörün standartlarını belirleyen bir güç haline geldik. Lider markaların e-ticarette 1. tercihi olmamız, T-Soft'un teknoloji ve yenilikçilikteki liderliğinin en somut göstergesi.

Tami ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, kullanıcılarımız için yalnızca bir ödeme çözümü entegrasyonunun ötesinde; T-Soft'un kapsamlı ekosistemi ve Tami'nin güçlü Garanti BBVA altyapısının birleşmesiyle işletmelere benzersiz bir rekabet üstünlüğü sağlayan yeni bir değer alanı oluşturuyor. Tami kullanıcılarına sunduğumuz %40 e-ticaret paketi indirimi ve HeloRobo'nun 3 ay ücretsiz kullanım avantajı, T-Soft ekosisteminin işletmelere nasıl gerçek, ölçülebilir bir büyüme sağladığının güçlü bir örneği. Bu iş birliğinin hem sektörün geleceğine hem de Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Dijital Geleceğe Güçlü Katkı

Tami ve T-Soft iş birliği, işletmelere tek noktadan yönetilebilen, hızlı başvuru süreçlerine sahip, güvenli ve kapsamlı bir e-ticaret deneyimi sunuyor. Web sitesi olan işletmeler entegrasyonlarını hızla tamamlayabilirken, web sitesi olmayan işletmeler T-Soft'un e-ticaret paketlerine kolayca başvurup Tami Sanal POS ile ödemelerini almaya hemen başlayabiliyor. Garanti BBVA teknolojisinin sağladığı güvenilir altyapı ve T-Soft'un yenilikçi e-ticaret çözümleriyle bu iş birliği, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırırken Türkiye ekonomisine de değer katmaya devam ediyor.