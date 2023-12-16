SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023!

Çin'in önde gelen ve hızla büyüyen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM, Türkiye pazarına giriş yaparak iki yeni SUV modelini satışa sundu. Peki, SWM Türkiye distribütörü kim? SWM hangi ülkenin? SWM suv fiyat listesi 2023! İşte detaylar…

İtalyan otomotiv üreticisi SWM, Türkiye'de Atmo Grubu tarafından temsil edilmekte olup, C-SUV segmentinde yer alan ve dikkat çekici fiyat-performans dengesi sunan SWM G01 ve G01F modelleriyle pazar dinamiklerini değiştirmeyi amaçlıyor. Peki, SWM Türkiye distribütörü kim? SWM hangi ülkenin? SWM suv fiyat listesi 2023! İşte detaylar…

SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM?

SWM, 2024'ün ilk çeyreğinde 3'ü SUV ve 1'i ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle ürün gamını genişletecek. İlk aşamada İstanbul ve Ankara'daki satış ve satış sonrası hizmet noktalarında faaliyet göstermeye başlayacak olan SWM, Türkiye'ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile SUV model ailesini sunuyor. SMW'nin ATMO Grubu ile anlaşacağı öne sürülüyor.

SWM X7

SWM HANGİ ÜLKENİN?

Türkiye pazarına ATMO Grubu ile giriş yapmaya hazırlanan SWM markası 1971 yılında İtalya'da kuruldu. 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding'e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.'ye dahil edildi. SWM modelleri, geniş iç mekânları ve güçlü motorları ile hem ailesiyle seyahat etmeyi sevenlere hem de dinamik sürüş keyfi arayan tüketicilere hitap ediyor, fiyatlar ise 922 bin TL'den başlıyor.

SWM SUV FİYAT LİSTESİ 2023

SWM Tiger59.900 - 78.900 yuan

SWM G01 79.900 - 147.900 yuan

SWM G05 69.900 - 103.000 yuan

SWM X7 85.900 - 118.900 yuan

SWM X3 55.000 - 82.900 yuan

(1 Yuan 4,16 TL)