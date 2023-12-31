Suzan Kardeş yanında dans eden kim? Gülay Sütçü kaç yaşında, nereli? Gülay Sütçü biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D ekranı sayesinde seyircisi ile buluşuyor. Üç büyük sanatçı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunucuları olan programda bu akşamki konuğu Gülay Sütçü oldu. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülay Sütçü kimdir ve Gülay Sütçü kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülay Sütçü kimdir? Gülay Sütçü kaç yaşında, nereli? Gülay Sütçü biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜLAY SÜTÇÜ KİMDİR?

24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sütçü, liseyi Orhan Cemal Fersoy Lisesi'nde geçirdikten sonra dansçılığa merak saldı ve bu yolda ilerledi. Roman dansında tanınan isimlerden olan Gülay Sütçü Suzan Kardeş'e de gösterilerinde eşlik etmektedir.