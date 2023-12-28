Suudi Arabistan vize istiyor mu, sorusuna yanıt arandı. Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'a seyahat etmek için vize almaları gerekiyor mu merak ediyor. Suudi Arabistan, Türkiye'ye yakın bir konumu ve zengin kültürel mirasıyla sıkça ziyaret edilen bir ülkedir. Suudi Arabistan'ın vize gereksinimleri hakkında bilgi aranmaktadır. Suudi Arabistan vize istiyor mu? Suudi Arabistan'a vizesiz pasaportla girilir mi? Türk vatandaşlarından vize isteyen ve istemeyen ülkeler...

SUUDİ ARABİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Diplomatik, Hizmet, Hususi veya Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları SA'ya yapacakları seyahatlerinde vizeye tabidirler. Hac veya Umre amacıyla bu ülkeye gelmek isteyen vatandaşlarımızın, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığınca yetkilendirilmiş acentalar vasıtasıyla seyahat etmelerinde yarar görülmektedir.

SA'ya ziyarette bulunacak vatandaşlarımızın yeni tip E-pasaport ile vize başvurusunda bulunmaları zaruret arzetmektedir.

8,5 milyona yakın yabancı işçinin çalışmakta olduğu SA istihdam piyasasında geçerli olan düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunması, yaşanabilecek olumsuz durumların ve vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri sıkıntıların önüne geçilebilmesi bakımından önem arzetmektedir. Büyükelçiliğimiz bünyesindeki Ticaret ve Çalışma Müşavirliklerimiz, SA'da iş yapmak isteyen işadamlarımız ve çalışan vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadırlar. Cidde Başkonsolosluğumuz bünyesindeki Din Hizmetleri Ataşeliğimiz ise Hac ve Umre için SA'ya gelen vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir.